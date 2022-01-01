Курс валют у Луцьку 9 серпня
Сьогодні, 09:21
9 серпня готівковий курс долара становить 39,40, продають його за 39,65.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,80, а продають - за 40,20.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,27, а купують - за 8,56.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,80, а продають - за 40,20.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,27, а купують - за 8,56.
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