Курс валют у Луцьку 9 серпня

Курс валют у Луцьку 9 серпня
9 серпня готівковий курс долара становить 39,40, продають його за 39,65.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39,80, а продають - за 40,20.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,27, а купують - за 8,56.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 9 серпня
Сьогодні, 09:21
У Білорусі у Брестській і Гомельській областях продовжують виконувати завдання з посилення кордону, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв
Сьогодні, 08:25
Дозвіл на виїзд дитини за кордон може з'явитися в «Дії»: що відомо
Сьогодні, 06:44
Унаслідок обстрілу Сумщини загинула жінка, за добу в області було понад 130 «прильотів», – ОВА
Сьогодні, 05:38
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 8 серпня Курс валют у Луцьку 8 серпня
08 серпень, 09:03
Курс валют у Луцьку 5 серпня Курс валют у Луцьку 5 серпня
05 серпень, 09:13
Курс валют у Луцьку 3 серпня Курс валют у Луцьку 3 серпня
03 серпень, 09:09
Курс валют у Луцьку 2 серпня Курс валют у Луцьку 2 серпня
02 серпень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 9 серпня
Сьогодні, 09:21
 0
У Білорусі у Брестській і Гомельській областях продовжують виконувати завдання з посилення кордону, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
 0
Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв
Сьогодні, 08:25
 0
Дозвіл на виїзд дитини за кордон може з'явитися в «Дії»: що відомо
Сьогодні, 06:44
 0
Унаслідок обстрілу Сумщини загинула жінка, за добу в області було понад 130 «прильотів», – ОВА
Сьогодні, 05:38
 0
Медіа
відео
1/8