Окупанти випустили по Нікополю на Дніпропетровщині 120 снарядів з «Градів»
Сьогодні, 09:43
Російська армія накрила вогнем два райони на Дніпропетровщині - Нікопольський та Синельниківський.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"По нічному Нікополю тричі стріляли з «Градів». У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом", - йдеться в повідомленні.
У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"По нічному Нікополю тричі стріляли з «Градів». У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом", - йдеться в повідомленні.
У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.
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