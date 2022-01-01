Окупанти випустили по Нікополю на Дніпропетровщині 120 снарядів з «Градів»





Про це Валентин Резніченко.



"По нічному Нікополю тричі стріляли з «Градів». У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом", - йдеться в повідомленні.



У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія накрила вогнем два райони на Дніпропетровщині - Нікопольський та Синельниківський.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації"По нічному Нікополю тричі стріляли з «Градів». У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом", - йдеться в повідомленні.У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.

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