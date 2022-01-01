У Луцьку вночі 20-річний водій не впорався з керуванням та врізався у паркан та стовп. ФОТО

У Луцьку вночі 20-річний водій не впорався з керуванням та врізався у паркан та стовп. ФОТО
Сьогодні вночі, 9 серпня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Парковій, що у Луцьку.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 20-річний водій Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з парканом та електроопорою.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівка зазнала механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) 139 (Пошкодження автомобільних дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 126 Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, водій, стовп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада розгляне шляхи порятунку української медіагалузі від економічного руйнування
Сьогодні, 10:53
Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто
Сьогодні, 10:30
У Луцьку вночі 20-річний водій не впорався з керуванням та врізався у паркан та стовп. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Росія втратила за добу 300 військових, – Генштаб
Сьогодні, 10:05
Окупанти випустили по Нікополю на Дніпропетровщині 120 снарядів з «Градів»
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі
26 липень, 16:50
Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі
16 червень, 16:28
Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці
08 лютий, 13:25
У Луцьку у ДТП загинув водій: автомобіль злетів у кювет та врізався у стовп. ФОТО У Луцьку у ДТП загинув водій: автомобіль злетів у кювет та врізався у стовп. ФОТО
27 січень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Родичі захисників Маріуполя закликали гарантів безпеки, Червоний Хрест та ООН, завадити «трибуналу» над азовцями
Сьогодні, 10:59
 0
Рада розгляне шляхи порятунку української медіагалузі від економічного руйнування
Сьогодні, 10:53
 0
Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто
Сьогодні, 10:30
 0
У Луцьку вночі 20-річний водій не впорався з керуванням та врізався у паркан та стовп. ФОТО
Сьогодні, 10:22
 0
Росія втратила за добу 300 військових, – Генштаб
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8