У Луцьку вночі 20-річний водій не впорався з керуванням та врізався у паркан та стовп. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Сьогодні вночі, 9 серпня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Парковій, що у Луцьку.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 20-річний водій Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з парканом та електроопорою.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівка зазнала механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) 139 (Пошкодження автомобільних дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 126 Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 20-річний водій Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з парканом та електроопорою.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівка зазнала механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) 139 (Пошкодження автомобільних дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 126 Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) КУпАП.
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