У Луцьку вночі 20-річний водій не впорався з керуванням та врізався у паркан та стовп. ФОТО

Сьогодні вночі, 9 серпня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Парковій, що у Луцьку.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 20-річний водій Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з парканом та електроопорою.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівка зазнала механічних пошкоджень з матеріальними збитками.На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) 139 (Пошкодження автомобільних дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 126 Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) КУпАП.