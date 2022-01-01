Рада розгляне шляхи порятунку української медіагалузі від економічного руйнування





Про це



Одним із засобів поліпшення економічного стану засобів масової інформації бачиться запровадження щодо них тимчасових податкових пільг. Як зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко, готуючись до комітетських слухань, журналістські організації могли б провести серед редакцій ЗМІ опитування, скільки вони сплачують податків, аби було чітко зрозуміло, що в разі запровадження податкових канікул для медіа «до завершення воєнного стану плюс пів року» державний бюджет суттєво не постраждає.



Він додав, що запровадження податкових пільг має стосуватися всіх без винятку ЗМІ: «Має бути рівність підходів, а не так, що цих звільняємо від податків, а цих – ні».



Ще одним способом поліпшення економічного стану українських медіа може стати активніше залучення коштів грантодавців, можливо, із залученням Українського культурного фонду. «Якщо європейці – за свободу слова, а ми – також, то європейці мають підтримати цю свободу матеріально, – вважає Тарас Шевченко. – Але для цього ми повинні сказати: для залучення коштів ми маємо зрозумілий, прозорий, контрольований механізм».



Як зазначила голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, підтримка тих чи тих ЗМІ має бути не загальною («всім роздати гроші»), а спрямованою на фінансування певного, актуального під час війни, контенту. Крім того, підтримка має стосуватися не тільки друкованих медіа.



Представник НСЖУ, очільник Фонду підтримки українських медіа Сергій Охріменко підтримав думку, що рятувати потрібно не тільки друковані, а всі види ЗМІ. Однак він наголосив, що на особливу увагу заслуговують маленькі медіа, які не мають досвіду в підготовці грантових заявок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шляхи порятунку українських медіа, особливо локальних, в умовах викликаної війною економічної кризи розглянуть наприкінці серпня на міжкомітетських слуханнях Верховної Ради України за участю комітетів Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики і з питань свободи слова, а також урядових структур і громадських організацій.Про це інформують у НСЖУ.Одним із засобів поліпшення економічного стану засобів масової інформації бачиться запровадження щодо них тимчасових податкових пільг. Як зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики України, готуючись до комітетських слухань, журналістські організації могли б провести серед редакцій ЗМІ опитування, скільки вони сплачують податків, аби було чітко зрозуміло, що в разі запровадження податкових канікул для медіа «до завершення воєнного стану плюс пів року» державний бюджет суттєво не постраждає.Він додав, що запровадження податкових пільг має стосуватися всіх без винятку ЗМІ: «Має бути рівність підходів, а не так, що цих звільняємо від податків, а цих – ні».Ще одним способом поліпшення економічного стану українських медіа може стати активніше залучення коштів грантодавців, можливо, із залученням Українського культурного фонду. «Якщо європейці – за свободу слова, а ми – також, то європейці мають підтримати цю свободу матеріально, – вважає Тарас Шевченко. – Але для цього ми повинні сказати: для залучення коштів ми маємо зрозумілий, прозорий, контрольований механізм».Як зазначила голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, підтримка тих чи тих ЗМІ має бути не загальною («всім роздати гроші»), а спрямованою на фінансування певного, актуального під час війни, контенту. Крім того, підтримка має стосуватися не тільки друкованих медіа.Представник НСЖУ, очільник Фонду підтримки українських медіапідтримав думку, що рятувати потрібно не тільки друковані, а всі види ЗМІ. Однак він наголосив, що на особливу увагу заслуговують маленькі медіа, які не мають досвіду в підготовці грантових заявок.

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