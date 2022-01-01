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Родичі захисників Маріуполя закликали гарантів безпеки, Червоний Хрест та ООН, завадити «трибуналу» над азовцями

Родичі захисників Маріуполя закликали гарантів безпеки, Червоний Хрест та ООН, завадити «трибуналу» над азовцями
Асоціація родин захисників «Азовсталі» звертається до Президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників «Азовсталі» – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов».

Про це йдеться в повідомленні асоціації в Telegram.

Рідні бійців «Азовсталі» звернулись до президента Володимира Зеленського, а також до гарантів безпеки захисників — Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

Останню добу мережу сколихнула інформація про те, що окупанти готуються до проведення «міжнародного» трибуналу над бійцями ОЗСП «Азов» – захисниками Маріуполя та «Азовсталі». Спочатку ворог продемонстрував клітки у маріупольській філармонії, а згодом інформацію про підготовку до проведення показового судилища підтвердив і голова фейкової «ДНР».

Асоціація родин захисників «Азовсталі», з огляду на всі нюанси, що супроводжують дану новину, заявляє про наступне:

1. «Міжнародний» трибунал неможливий у «республіці», яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі.

2. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий «трибунал» не матиме жодної сили в правовому полі України.

3. Загалом права військовополонених, ким зараз є захисники «Азовсталі», зокрема полку «Азов», гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Там наголошено на тому, що будь-які посягання на людську гідність військовополонених є забороненими, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду. Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.

У зв’язку з вищевикладеним, Асоціація родин захисників «Азовсталі» звертається до Президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників «Азовсталі» – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов».

"Всіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації «Азову» і введення аудиторії у свою підлу оману. Сьогодні пост з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в Інстаграмі. Водночас реальні новини про захисників «Азовсталі» не збирають і десятої частини такої підтримки. Пам’ятайте про медіагігієну та шукайте правду в надійних джерелах!", - наголошують в Асоціації родин захисників «Азовсталі».

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Теги: Росія, Україна, війна, Азовсталь
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