Родичі захисників Маріуполя закликали гарантів безпеки, Червоний Хрест та ООН, завадити «трибуналу» над азовцями

Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників «Азовсталі» – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов».



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Рідні бійців «Азовсталі» звернулись до президента Володимира Зеленського, а також до гарантів безпеки захисників — Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.



Останню добу мережу сколихнула інформація про те, що окупанти готуються до проведення «міжнародного» трибуналу над бійцями ОЗСП «Азов» – захисниками Маріуполя та «Азовсталі». Спочатку ворог продемонстрував клітки у маріупольській філармонії, а згодом інформацію про підготовку до проведення показового судилища підтвердив і голова фейкової «ДНР».



Асоціація родин захисників «Азовсталі», з огляду на всі нюанси, що супроводжують дану новину, заявляє про наступне:



1. «Міжнародний» трибунал неможливий у «республіці», яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі.



2. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий «трибунал» не матиме жодної сили в правовому полі України.



3. Загалом права військовополонених, ким зараз є захисники «Азовсталі», зокрема полку «Азов», гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Там наголошено на тому, що будь-які посягання на людську гідність військовополонених є забороненими, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду. Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.



У зв’язку з вищевикладеним, Асоціація родин захисників «Азовсталі» звертається до Президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників «Азовсталі» – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов».



"Всіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації «Азову» і введення аудиторії у свою підлу оману. Сьогодні пост з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в Інстаграмі. Водночас реальні новини про захисників «Азовсталі» не збирають і десятої частини такої підтримки. Пам’ятайте про медіагігієну та шукайте правду в надійних джерелах!", - наголошують в Асоціації родин захисників «Азовсталі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Асоціація родин захисників «Азовсталі» звертається до Президента України, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників «Азовсталі» – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов».Про це йдеться в повідомленні асоціації в Telegram.Рідні бійців «Азовсталі» звернулись до президента Володимира Зеленського, а також до гарантів безпеки захисників — Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.Останню добу мережу сколихнула інформація про те, що окупанти готуються до проведення «міжнародного» трибуналу над бійцями ОЗСП «Азов» – захисниками Маріуполя та «Азовсталі». Спочатку ворог продемонстрував клітки у маріупольській філармонії, а згодом інформацію про підготовку до проведення показового судилища підтвердив і голова фейкової «ДНР».Асоціація родин захисників «Азовсталі», з огляду на всі нюанси, що супроводжують дану новину, заявляє про наступне:1. «Міжнародний» трибунал неможливий у «республіці», яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі.2. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий «трибунал» не матиме жодної сили в правовому полі України.3. Загалом права військовополонених, ким зараз є захисники «Азовсталі», зокрема полку «Азов», гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Там наголошено на тому, що будь-які посягання на людську гідність військовополонених є забороненими, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду. Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.У зв’язку з вищевикладеним, Асоціація родин захисників «Азовсталі» звертається до Президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників «Азовсталі» – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов»."Всіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації «Азову» і введення аудиторії у свою підлу оману. Сьогодні пост з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в Інстаграмі. Водночас реальні новини про захисників «Азовсталі» не збирають і десятої частини такої підтримки. Пам’ятайте про медіагігієну та шукайте правду в надійних джерелах!", - наголошують в Асоціації родин захисників «Азовсталі».

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