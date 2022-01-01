Військовому з Волині посмертно присвоїли почесне звання

Військовому з Волині посмертно присвоїли почесне звання
Воїну небесного легіону з Любешівщини – Русланові Кузьмичу присвоїли посмертно присвоїли почесну відзнаку.

Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РДА.

Відповідно до Указу Глави держави він нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), який є нагадуванням про неймовірну ціну миру.

Нагадаємо, хоробрий воїн загинув 21 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.


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Теги: почесне звання, військовий, Волинь, посмертно
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