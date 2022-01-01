Військовому з Волині посмертно присвоїли почесне звання
Сьогодні, 11:22
Воїну небесного легіону з Любешівщини – Русланові Кузьмичу присвоїли посмертно присвоїли почесну відзнаку.
Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РДА.
Відповідно до Указу Глави держави він нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), який є нагадуванням про неймовірну ціну миру.
Нагадаємо, хоробрий воїн загинув 21 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
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Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РДА.
Відповідно до Указу Глави держави він нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), який є нагадуванням про неймовірну ціну миру.
Нагадаємо, хоробрий воїн загинув 21 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
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