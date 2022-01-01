Військовому з Волині посмертно присвоїли почесне звання

Русланові Кузьмичу присвоїли посмертно присвоїли почесну відзнаку.



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Відповідно до Указу Глави держави він нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), який є нагадуванням про неймовірну ціну миру.



Нагадаємо, хоробрий





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїну небесного легіону з Любешівщини –присвоїли посмертно присвоїли почесну відзнаку.Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РДА.Відповідно до Указу Глави держави він нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), який є нагадуванням про неймовірну ціну миру.Нагадаємо, хоробрий воїн загинув 21 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.

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