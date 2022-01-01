Втрати української армії зменшилися втричі, – Подоляк





Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в інтерв'ю виданню



"Я думаю, що цифри десь зменшилися у 2,5-3 рази від тієї цифри... Я думаю, що десь 30-50 осіб. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно", - заявив він.



Радник глави ОП повідомив, що втрати України збільшувалися через перехід на другий етап війни.



"Починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це, безумовно, збільшувало кількість наших втрат", - заявив він.



При цьому Подоляк пояснив, чому українські втрати у війні зменшилися.



"Сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє - наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються", - заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щоденні втрати українських військових зменшилися в три рази в порівнянні з початком червня. Тоді вони становили 100-200 військовослужбовців на добу.Про це заявив радник керівника Офісу президентав інтерв'ю виданню BBC. "Я думаю, що цифри десь зменшилися у 2,5-3 рази від тієї цифри... Я думаю, що десь 30-50 осіб. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно", - заявив він.Радник глави ОП повідомив, що втрати України збільшувалися через перехід на другий етап війни."Починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це, безумовно, збільшувало кількість наших втрат", - заявив він.При цьому Подоляк пояснив, чому українські втрати у війні зменшилися."Сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє - наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються", - заявив він.

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