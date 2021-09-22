Польські школи готові з вересня прийняти 300 тисяч дітей з України

Польські школи готові з вересня прийняти 300 тисяч дітей з України
Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек розповів, що польські школи готові з вересня прийняти 200-300 тисяч дітей з України.

Про це він сказав "Польському радіо", повідомляє "Європейська правда".

"Ми систематично до цього готуємось. У нас дуже еластична система, створена спільно з самоврядуванням і відповідальними органами", – запевнив Пшемислав Чарнек.

За його словами, ймовірні проблеми можуть з’явитися у великих містах, таких як Варшава чи Краків, де можливими є ситуації, коли надто багато осіб звернеться до директора однієї школи з проханням прийняти дітей.

"Тоді ми будемо пропонувати інші школи, де, ймовірно, можна буде прийняти українських дітей", – пояснив очільник Міністерства освіти і науки.

Чарнек зазначив, що відповідно до даних міністерства, у Польщі перебуває близько 700-800 тисяч українських дітей шкільного віку. Міністр додав, що близько 500-600 тисяч з них навчаються дистанційно у своїх українських школах.

Нагадаємо, єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон пояснила, що українські діти з початком навчального року повинні будуть йти до школи у тій країні ЄС, де вони оселилися.

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Теги: школи, діти, Польща
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