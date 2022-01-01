У боях за Україну загинув військовий з Волині Мар`ян Бабарика

У війні з російськими загарбниками загинув волинянинІнформацію про смерть військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.За волю України віддав своє життя Мар`ян Бабарика з Локачинської громади, 1999 року народження. В сім`ї їх було четверо: дві сестри та два брати. За попередньою інформацією, поховання захисника відбудеться у п`ятницю, 12 серпня.Про час зустрічі тіла Героя повідомлять згодом.Вічна пам’ять і слава Герою!