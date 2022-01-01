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У боях за Україну загинув військовий з Волині Мар`ян Бабарика

У боях за Україну загинув військовий з Волині Мар`ян Бабарика
У війні з російськими загарбниками загинув волинянин Мар`ян Бабарика.

Інформацію про смерть військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.

За волю України віддав своє життя Мар`ян Бабарика з Локачинської громади, 1999 року народження. В сім`ї їх було четверо: дві сестри та два брати. За попередньою інформацією, поховання захисника відбудеться у п`ятницю, 12 серпня.

Про час зустрічі тіла Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого воїна!

Вічна пам’ять і слава Герою!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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