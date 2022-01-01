У Луцьку – аварія за участю двох автівок. ФОТО
Сьогодні, 12:43
Зранку 9 серпня в обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася на вулиці Львівській, неподалік підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна».
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Рух вулицею був дещо ускладнений.
Ці події прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили ДТП за участю двох автомобілів: Toyota та Citroën. Під час спілкування поліцейські встановили, що водій Citroën рухався другорядною дорогою, а при виїзді на нерегульоване перехрестя не надав перевагу в русі транспортному засобу Toyota, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. На винуватців склали адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП.
Окрім цього, у водія Toyota під час складання адмінматеріалів погіршилося самопочуття, на місце викликали "швидку". Однак після огляду медики встановили, що загрози життю водія немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася на вулиці Львівській, неподалік підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна».
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Рух вулицею був дещо ускладнений.
Ці події прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили ДТП за участю двох автомобілів: Toyota та Citroën. Під час спілкування поліцейські встановили, що водій Citroën рухався другорядною дорогою, а при виїзді на нерегульоване перехрестя не надав перевагу в русі транспортному засобу Toyota, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. На винуватців склали адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП.
Окрім цього, у водія Toyota під час складання адмінматеріалів погіршилося самопочуття, на місце викликали "швидку". Однак після огляду медики встановили, що загрози життю водія немає.
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