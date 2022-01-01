У Луцьку – аварія за участю двох автівок. ФОТО

Зранку 9 серпня в обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.Про цеповідомили очевидці.Аварія сталася на вулиці Львівській, неподалік підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна».Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Рух вулицею був дещо ускладнений.Ці події прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили ДТП за участю двох автомобілів: Toyota та Citroën. Під час спілкування поліцейські встановили, що водій Citroën рухався другорядною дорогою, а при виїзді на нерегульоване перехрестя не надав перевагу в русі транспортному засобу Toyota, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. На винуватців склали адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП.Окрім цього, у водія Toyota під час складання адмінматеріалів погіршилося самопочуття, на місце викликали "швидку". Однак після огляду медики встановили, що загрози життю водія немає.