На Волині розшукують вбивцю з Тернопільщини
Сьогодні, 12:46
Співробітники Гайсинського районного управління ГУНП у Вінницькій області встановлюють місцезнаходження громадянина Кізлика Ярослава Володимировича, 15 квітня 1975 року народження, уродженця села Курники, Тернопільської області.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік розшукується за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Може перебувати на території Волинської області.
Прикмети: на вигляд 47 років, худорлявої тілобудови, зріст 175-180 см, волосся темне, коротке. Вільно володіє українською та російською мовами.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного громадянина, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (04334) 2-53-74, 067-297-32-73 або 102.
Конфіденційність гарантована.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік розшукується за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Може перебувати на території Волинської області.
Прикмети: на вигляд 47 років, худорлявої тілобудови, зріст 175-180 см, волосся темне, коротке. Вільно володіє українською та російською мовами.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного громадянина, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (04334) 2-53-74, 067-297-32-73 або 102.
Конфіденційність гарантована.
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