На Волині розшукують вбивцю з Тернопільщини

Кізлика Ярослава Володимировича, 15 квітня 1975 року народження, уродженця села Курники, Тернопільської області.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік розшукується за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Може перебувати на території Волинської області.



Прикмети: на вигляд 47 років, худорлявої тілобудови, зріст 175-180 см, волосся темне, коротке. Вільно володіє українською та російською мовами.



Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного громадянина, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (04334) 2-53-74, 067-297-32-73 або 102.



Конфіденційність гарантована.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Гайсинського районного управління ГУНП у Вінницькій області встановлюють місцезнаходження громадянина15 квітня 1975 року народження, уродженця села Курники, Тернопільської області.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Чоловік розшукується за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Може перебувати на території Волинської області.: на вигляд 47 років, худорлявої тілобудови, зріст 175-180 см, волосся темне, коротке. Вільно володіє українською та російською мовами.Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного громадянина, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (04334) 2-53-74, 067-297-32-73 або 102.Конфіденційність гарантована.

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