На Волині розшукують вбивцю з Тернопільщини

На Волині розшукують вбивцю з Тернопільщини
Співробітники Гайсинського районного управління ГУНП у Вінницькій області встановлюють місцезнаходження громадянина Кізлика Ярослава Володимировича, 15 квітня 1975 року народження, уродженця села Курники, Тернопільської області.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік розшукується за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Може перебувати на території Волинської області.

Прикмети: на вигляд 47 років, худорлявої тілобудови, зріст 175-180 см, волосся темне, коротке. Вільно володіє українською та російською мовами.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного громадянина, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (04334) 2-53-74, 067-297-32-73 або 102.

Конфіденційність гарантована.

На Волині розшукують вбивцю з Тернопільщини

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Теги: вбивця, розшук, Тернопільщина, Волинь
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