Білорусь проведе спільні військові навчання з Росією

Білорусь проведе спільні військові навчання з Росією
Військово-повітряні та сили ППО Білорусі проведуть у серпні військові навчання, у тому числі на російських полігонах.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі в Telegram.

Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук (Астраханська область РФ – ред).

За словами Міноборони, метою навчань є підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань.

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Теги: Білорусь, навчання, Росія
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