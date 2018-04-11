Білорусь проведе спільні військові навчання з Росією





Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі в



Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук (Астраханська область РФ – ред).



За словами Міноборони, метою навчань є підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військово-повітряні та сили ППО Білорусі проведуть у серпні військові навчання, у тому числі на російських полігонах.Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі в Telegram Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук (Астраханська область РФ – ред).За словами Міноборони, метою навчань є підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань.

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