Воїни волинської бригади захопили ворожу БМП. ФОТО
Сьогодні, 13:35
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого захопили ворожу БМП.
Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
"Твій загадково-щасливий погляд, коли щойно взяли з побратимами ворожу БМП, а ти вже маєш новий «невеличкий» план ліквідації чергової партії ворога… Інтрига мусить бути! Князівські воїни долають, здобувають, перемагають! Все буде – Україна!", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
"Твій загадково-щасливий погляд, коли щойно взяли з побратимами ворожу БМП, а ти вже маєш новий «невеличкий» план ліквідації чергової партії ворога… Інтрига мусить бути! Князівські воїни долають, здобувають, перемагають! Все буде – Україна!", - йдеться в повідомленні.
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