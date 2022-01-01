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Воїни волинської бригади захопили ворожу БМП. ФОТО

Воїни волинської бригади захопили ворожу БМП. ФОТО
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого захопили ворожу БМП.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

"Твій загадково-щасливий погляд, коли щойно взяли з побратимами ворожу БМП, а ти вже маєш новий «невеличкий» план ліквідації чергової партії ворога… Інтрига мусить бути! Князівські воїни долають, здобувають, перемагають! Все буде – Україна!", - йдеться в повідомленні.
Воїни волинської бригади захопили ворожу БМП. ФОТО
Воїни волинської бригади захопили ворожу БМП. ФОТО



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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