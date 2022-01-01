У Луцьку пересадили серце 29-річному чоловіку

У Луцьку пересадили серце 29-річному чоловіку
В суботу, 6 серпня, бригада Інституту виконала вилучення та пересадку серця і нирок в Луцьку.

Про це пише Big Kyiv.

Трансплантацію виконали у відділенні трансплантації органів у Волинської обласної клінічної лікарні спільно з колегами лікарні.

Серце пересадили 29-річному чоловіку з Хмельниччини.

Медики вислолюють глибокі співчуття і велику вдячність родині донора.

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Теги: Луцьк, пересадили серце
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