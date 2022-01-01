У Луцьку пересадили серце 29-річному чоловіку
Сьогодні, 13:00
В суботу, 6 серпня, бригада Інституту виконала вилучення та пересадку серця і нирок в Луцьку.
Про це пише Big Kyiv.
Трансплантацію виконали у відділенні трансплантації органів у Волинської обласної клінічної лікарні спільно з колегами лікарні.
Серце пересадили 29-річному чоловіку з Хмельниччини.
Медики вислолюють глибокі співчуття і велику вдячність родині донора.
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Про це пише Big Kyiv.
Трансплантацію виконали у відділенні трансплантації органів у Волинської обласної клінічної лікарні спільно з колегами лікарні.
Серце пересадили 29-річному чоловіку з Хмельниччини.
Медики вислолюють глибокі співчуття і велику вдячність родині донора.
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