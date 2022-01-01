У Луцьку пересадили серце 29-річному чоловіку





Про це пише



Трансплантацію виконали у відділенні трансплантації органів у Волинської обласної клінічної лікарні спільно з колегами лікарні.



Серце пересадили 29-річному чоловіку з Хмельниччини.



Медики вислолюють глибокі співчуття і велику вдячність родині донора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В суботу, 6 серпня, бригада Інституту виконала вилучення та пересадку серця і нирок в Луцьку.Про це пише Big Kyiv. Трансплантацію виконали у відділенні трансплантації органів у Волинської обласної клінічної лікарні спільно з колегами лікарні.Серце пересадили 29-річному чоловіку з Хмельниччини.Медики вислолюють глибокі співчуття і велику вдячність родині донора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію