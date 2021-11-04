Три волинянки на Прикарпатті обікрали будинок. ФОТО

Три волинянки на Прикарпатті обікрали будинок. ФОТО
8 тисяч доларів, 20 тисяч злотих та золоті вироби викрали з будинку мешканки Івано-Франківщини троє волинянок.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Днями на лінію «102» надійшло повідомлення від 63-річної мешканки Калуського району. Жінка повідомила, що її оселю обікрали.

До будинку, в якому перебував лежачий пенсіонер, зайшли невідомі жінки. В розмові із чоловіком зловмисниці дізнались, що на території господарства більше нікого немає. Чим вони і скористались. З оселі правопорушниці викрали гроші, золоті вироби, банківську карту, а опісля втекли на автомобілі.

Вже за лічені години оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з калуськими співробітниками поліції затримали правопорушниць у Львівській області, які рухались на транспортному засобі. Йдеться про трьох мешканок Волинської області: 1966, 1964 та 1984 років народження. Двоє з них уже раніше судимі за аналогічні злочини.

Під час огляду автомобіля та затриманих поліцейські вилучили частину викрадених грошей та золоті вироби.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. А суд уже обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою.
Три волинянки на Прикарпатті обікрали будинок. ФОТО

Станом на сьогодні, незалежно від розміру вчиненої крадіжки, міра покарання обирається найсуворіша, оскільки прирівнюється до скоєння тяжкого злочину.

Оперативники перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень та можливих їх спільників.
Три волинянки на Прикарпатті обікрали будинок. ФОТО
Три волинянки на Прикарпатті обікрали будинок. ФОТО
Три волинянки на Прикарпатті обікрали будинок. ФОТО
Три волинянки на Прикарпатті обікрали будинок. ФОТО

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Теги: волинянки, Прикарпаття, обікрали будинок
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