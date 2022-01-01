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Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто

Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто
Волонтери із Рожища передали військовим шість автомобілів, які напередодні пригнали з Європи та підрихтували.

Про це розповів Суспільному волонтер Владислав Дем’янчук.

З березня волонтери знайшли у Європі та самотужки доправили в гарячі точки вже понад два десятки автівок.

Одні шукають авто, інші приганяють, треті ремонтують, а четверті доставляють на "передову", – каже Владислав Дем'янчук. Збором грошей на машини у Рожищі займаються і волонтери місцевої самооборони, які на передову відправили півтора десятка автівок.
Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто

"На передовій потрібні машини з високою прохідністю, місткі повнопривідні авто, бо військові в основному їздять бездоріжжям, треба, щоб машина була високою, легковик не підійде", – говорить волонтер Владислав Дем'янчук.
Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто

Майстер-волонтер Богдан Лукашук відремонтував, пригнаний з Польщі автомобіль. Каже: замінив турбіну, акумулятор, ремені, ролики, масло, фільтри, щоб не підвела у найвадливіший момент.

Авто перефарбували, на передні двері встановили додатковий захист.
Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто

Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни, одягом. Ще один бус волонтери купили в Польщі, гроші на нього зібрали діти, співаючи у центрі Рожища.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, автомобілі, фронт
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