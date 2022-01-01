Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто





Про це розповів Владислав Дем’янчук.



З березня волонтери знайшли у Європі та самотужки доправили в гарячі точки вже понад два десятки автівок.



Одні шукають авто, інші приганяють, треті ремонтують, а четверті доставляють на "передову", – каже Владислав Дем'янчук. Збором грошей на машини у Рожищі займаються і волонтери місцевої самооборони, які на передову відправили півтора десятка автівок.



"На передовій потрібні машини з високою прохідністю, місткі повнопривідні авто, бо військові в основному їздять бездоріжжям, треба, щоб машина була високою, легковик не підійде", – говорить волонтер Владислав Дем'янчук.



Майстер-волонтер Богдан Лукашук відремонтував, пригнаний з Польщі автомобіль. Каже: замінив турбіну, акумулятор, ремені, ролики, масло, фільтри, щоб не підвела у найвадливіший момент.



Авто перефарбували, на передні двері встановили додатковий захист.



Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни, одягом. Ще один бус волонтери купили в Польщі, гроші на нього зібрали діти, співаючи у центрі Рожища.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери із Рожища передали військовим шість автомобілів, які напередодні пригнали з Європи та підрихтували.Про це розповів Суспільному волонтерЗ березня волонтери знайшли у Європі та самотужки доправили в гарячі точки вже понад два десятки автівок.Одні шукають авто, інші приганяють, треті ремонтують, а четверті доставляють на "передову", – каже Владислав Дем'янчук. Збором грошей на машини у Рожищі займаються і волонтери місцевої самооборони, які на передову відправили півтора десятка автівок."На передовій потрібні машини з високою прохідністю, місткі повнопривідні авто, бо військові в основному їздять бездоріжжям, треба, щоб машина була високою, легковик не підійде", – говорить волонтер Владислав Дем'янчук.Майстер-волонтервідремонтував, пригнаний з Польщі автомобіль. Каже: замінив турбіну, акумулятор, ремені, ролики, масло, фільтри, щоб не підвела у найвадливіший момент.Авто перефарбували, на передні двері встановили додатковий захист.Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни, одягом. Ще один бус волонтери купили в Польщі, гроші на нього зібрали діти, співаючи у центрі Рожища.

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