Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто
Сьогодні, 10:30
Волонтери із Рожища передали військовим шість автомобілів, які напередодні пригнали з Європи та підрихтували.
Про це розповів Суспільному волонтер Владислав Дем’янчук.
З березня волонтери знайшли у Європі та самотужки доправили в гарячі точки вже понад два десятки автівок.
Одні шукають авто, інші приганяють, треті ремонтують, а четверті доставляють на "передову", – каже Владислав Дем'янчук. Збором грошей на машини у Рожищі займаються і волонтери місцевої самооборони, які на передову відправили півтора десятка автівок.
"На передовій потрібні машини з високою прохідністю, місткі повнопривідні авто, бо військові в основному їздять бездоріжжям, треба, щоб машина була високою, легковик не підійде", – говорить волонтер Владислав Дем'янчук.
Майстер-волонтер Богдан Лукашук відремонтував, пригнаний з Польщі автомобіль. Каже: замінив турбіну, акумулятор, ремені, ролики, масло, фільтри, щоб не підвела у найвадливіший момент.
Авто перефарбували, на передні двері встановили додатковий захист.
Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни, одягом. Ще один бус волонтери купили в Польщі, гроші на нього зібрали діти, співаючи у центрі Рожища.
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Про це розповів Суспільному волонтер Владислав Дем’янчук.
З березня волонтери знайшли у Європі та самотужки доправили в гарячі точки вже понад два десятки автівок.
Одні шукають авто, інші приганяють, треті ремонтують, а четверті доставляють на "передову", – каже Владислав Дем'янчук. Збором грошей на машини у Рожищі займаються і волонтери місцевої самооборони, які на передову відправили півтора десятка автівок.
"На передовій потрібні машини з високою прохідністю, місткі повнопривідні авто, бо військові в основному їздять бездоріжжям, треба, щоб машина була високою, легковик не підійде", – говорить волонтер Владислав Дем'янчук.
Майстер-волонтер Богдан Лукашук відремонтував, пригнаний з Польщі автомобіль. Каже: замінив турбіну, акумулятор, ремені, ролики, масло, фільтри, щоб не підвела у найвадливіший момент.
Авто перефарбували, на передні двері встановили додатковий захист.
Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни, одягом. Ще один бус волонтери купили в Польщі, гроші на нього зібрали діти, співаючи у центрі Рожища.
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