Росія втратила за добу 300 військових, – Генштаб
Сьогодні, 10:05
ЗСУ за добу 8 серпня ліквідували 300 російських загарбників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1817 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,
артилерійських систем – 964 (+4) од,
РСЗВ - 261 (+0) од,
засоби ППО - 133 (+1) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 193 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
крилаті ракети - 185 (+3),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
спеціальна техніка - 87 (+1).
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1817 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,
артилерійських систем – 964 (+4) од,
РСЗВ - 261 (+0) од,
засоби ППО - 133 (+1) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 193 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
крилаті ракети - 185 (+3),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
спеціальна техніка - 87 (+1).
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