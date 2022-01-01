Росія втратила за добу 300 військових, – Генштаб





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:



особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1817 (+6) од,



бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,



артилерійських систем – 964 (+4) од,



РСЗВ - 261 (+0) од,



засоби ППО - 133 (+1) од,



літаків – 223 (+0) од,



гелікоптерів – 193 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),



крилаті ракети - 185 (+3),



кораблі /катери - 15 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,



спеціальна техніка - 87 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ за добу 8 серпня ліквідували 300 російських загарбників.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 1817 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,артилерійських систем – 964 (+4) од,РСЗВ - 261 (+0) од,засоби ППО - 133 (+1) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 193 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),крилаті ракети - 185 (+3),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,спеціальна техніка - 87 (+1).

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