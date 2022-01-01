Волинські паляниці: як у громаді печуть хліб на фронт





Про це розповіла Любов Удот, онук якої зараз на строковій службі.



Спершу жінки готували різні страви, проте виявилося, що найбільше на передовій бійці потребують хліба. "У нас є такий капелан, батюшка Іван, каже: "Вони дуже просять хліба. Ви б бачили ті очі, як даєш хліб". Не знаю, скільки тисяч, але ми спекли багато", – каже волинянка.



Замішують тісто господині рано-вранці. Кожна паляниця має вагу орієнтовно 850 грамів. Перед тим, як поставити у піч, паляниці змащують, аби запеклася скоринка. Хліб печуть як домашній, щоб нагадував військовим про рідний дім, – говорить волонтерка Марія Романюк.



"З пів години треба вимісити хліб гарно, знати борошно, все інше. Зараз формуємо білий хліб, а у нас ще є висівковий. Висівковий дуже тяжко, бо він плотніший, висівки тяжчі", – каже жінка



Куховарили для військових і цивільних від 24 лютого. Робили невелику перерву, а нині завдяки селянам і фермерам Підгайцівської громади, які дали зерно, відновили роботу", – зазначила директорка навчального закладу Лариса Ляшук.



З її слів, до благодійної справи долучилися жителі сіл Підгайці, Романів і Крупа, а також місцеві фермери.



"Вдалося зібрати 51 мішок пшениці. Місцевий фермер обміняв на добру, якісну пшеницю, а підприємець з села Крупи допоміг змолоти на борошно. Для випікання хліба нам потрібне борошно і вищого гатунку, і першого, тому набагато ліпше нам брати зерно, молоти і випікати хліб", – говорить Лариса Ляшук.



Для приготування хліба волонтерки потребують олії, цукру, солі, дріжджів та оцту. Любов Удот додала: п’ятеро кухарів щобудня пектимуть хліб і передаватимуть через волонтерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерки-кухарі Підгайцівської громади в одному з навчальних закладів випікають хліб для військових та цивільних у регіони, де тривають бої. Волинські господині печуть паляниці з надією на перемогу.Про це розповіла Суспільному кухарка, онук якої зараз на строковій службі.Спершу жінки готували різні страви, проте виявилося, що найбільше на передовій бійці потребують хліба. "У нас є такий капелан, батюшка Іван, каже: "Вони дуже просять хліба. Ви б бачили ті очі, як даєш хліб". Не знаю, скільки тисяч, але ми спекли багато", – каже волинянка.Замішують тісто господині рано-вранці. Кожна паляниця має вагу орієнтовно 850 грамів. Перед тим, як поставити у піч, паляниці змащують, аби запеклася скоринка. Хліб печуть як домашній, щоб нагадував військовим про рідний дім, – говорить волонтерка"З пів години треба вимісити хліб гарно, знати борошно, все інше. Зараз формуємо білий хліб, а у нас ще є висівковий. Висівковий дуже тяжко, бо він плотніший, висівки тяжчі", – каже жінкаКуховарили для військових і цивільних від 24 лютого. Робили невелику перерву, а нині завдяки селянам і фермерам Підгайцівської громади, які дали зерно, відновили роботу", – зазначила директорка навчального закладуЗ її слів, до благодійної справи долучилися жителі сіл Підгайці, Романів і Крупа, а також місцеві фермери."Вдалося зібрати 51 мішок пшениці. Місцевий фермер обміняв на добру, якісну пшеницю, а підприємець з села Крупи допоміг змолоти на борошно. Для випікання хліба нам потрібне борошно і вищого гатунку, і першого, тому набагато ліпше нам брати зерно, молоти і випікати хліб", – говорить Лариса Ляшук.Для приготування хліба волонтерки потребують олії, цукру, солі, дріжджів та оцту. Любов Удот додала: п’ятеро кухарів щобудня пектимуть хліб і передаватимуть через волонтерів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію