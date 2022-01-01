ЗСУ вдарили з HIMARS по пунктах російських військ у Мелітополі, ліквідували понад 100 окупантів, – мер





Про це Іван Федоров.



"За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - йдеться в повідомленні.



Також Федоров відзначив, що на минулому тижні значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону.



"Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку", - наголошує мер Мелітополя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.Про це повідомив мер Мелітополя"За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - йдеться в повідомленні.Також Федоров відзначив, що на минулому тижні значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону."Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку", - наголошує мер Мелітополя.

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