У магазинах «Офіс Центр» – знижки на канцтовари до 50%*





Зокрема, магазини пропонуватимуть своїм покупцям знижки до 50%.

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Окрім того, «Офіс Центр» підготував розіграш призів на суму 50 000 гривень. Кожен, хто здійснить покупку на суму від 1000 гривень, візьме участь у розіграші подарунків, які точно сподобаються.



Тож, варто запланувати похід до магазину «Офіс Центр» протягом трьох вказаних днів.



Адреси магазинів у Луцьку: вулиця Кривий Вал, 31 та вулиця Ковельська, 22.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11, 12 та 13 серпня мережа магазинів канцтоварів «Офіс Центр» святкуватиме день народження. У ці дні є нагода купити канцтовари до старту навчання максимально вигідно.Зокрема, магазини пропонуватимуть своїм покупцям знижки до 50%.Окрім того, «Офіс Центр» підготувавна суму. Кожен, хто здійснить покупку на суму від 1000 гривень, візьме участь у розіграші подарунків, які точно сподобаються.Тож, варто запланувати похід до магазину «Офіс Центр» протягом трьох вказаних днів.Адреси магазинів у Луцьку: вулиця Кривий Вал, 31 та вулиця Ковельська, 22.

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