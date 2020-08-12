У магазинах «Офіс Центр» – знижки на канцтовари до 50%*
Сьогодні, 09:12
11, 12 та 13 серпня мережа магазинів канцтоварів «Офіс Центр» святкуватиме день народження. У ці дні є нагода купити канцтовари до старту навчання максимально вигідно.
Зокрема, магазини пропонуватимуть своїм покупцям знижки до 50%.
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Окрім того, «Офіс Центр» підготував розіграш призів на суму 50 000 гривень. Кожен, хто здійснить покупку на суму від 1000 гривень, візьме участь у розіграші подарунків, які точно сподобаються.
Тож, варто запланувати похід до магазину «Офіс Центр» протягом трьох вказаних днів.
Адреси магазинів у Луцьку: вулиця Кривий Вал, 31 та вулиця Ковельська, 22.
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Зокрема, магазини пропонуватимуть своїм покупцям знижки до 50%.
⠀
Окрім того, «Офіс Центр» підготував розіграш призів на суму 50 000 гривень. Кожен, хто здійснить покупку на суму від 1000 гривень, візьме участь у розіграші подарунків, які точно сподобаються.
Тож, варто запланувати похід до магазину «Офіс Центр» протягом трьох вказаних днів.
Адреси магазинів у Луцьку: вулиця Кривий Вал, 31 та вулиця Ковельська, 22.
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