Курс валют у Луцьку 8 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 39,60, а продають - за 40,10.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,20, а купують - за 8,55.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 серпня готівковий курс долара становить 39,20, продають його за 39,54.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39,60, а продають - за 40,10.Щодо польського злотого, то його продають за 8,20, а купують - за 8,55.

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