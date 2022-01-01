Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО

Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО
Волонтери в Луцьку склали і передали українським військовослужбовцям на передову майже 19 тисяч сухих наборів їжі. У кожну коробку пакують денну норму продуктів для однієї дорослої людини.

Про це розповіла Суспільному координаторка проєкту "Волинський сухпайок" Мирослава Козань.

Роботу в рамках проєкту відновили 5 березня, раніше сухпайки готували у 2014 році.

У набори, зі слів волонтерки, кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики.

Виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях. Працюють у Волинському центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, де заготовляють інгредієнти та фасують у коробки. Щодня тут готують від сотні сухпайків, залежно від того, чи є усі складові.
Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО

Із сухпайками допомагає переселенка із Голої Пристані Херсонської області Тетяна.

"Запаковую, складаю пайки. Ми робимо всі те ж саме. В нас не буває, що один те робить, інший те. Ми всі все вміємо. В нас не буває, щоб ми нічого зовсім не складали, хоч одну закладну на 70-75 ми робимо кожен день", – каже волонтерка.
Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО

На іншому поверсі волонтери-керівники гуртків фасують сухофрукти та горіхи для сухпайків. Як розповіла волонтерка Інна Кравчук, такі набори дозволяють бійцеві смачно та корисно перекусити в умовах, коли немає їжі.

"Можна дістати собі пакетик і поїсти. Звичайно, хочеться, щоб солоденьке було. Тут даємо родзинки. Основне – це горіхи і сушка", – говорить жінка.
Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО

Упродовж чотирьох місяців щотижня привозить у центр батончики із сухофруктів, горіхів та меду Віктор Ружевич. Їх волонтери пакують у сухпайки. Батончики, в основі яких є дев'ять складових, разом із родиною волонтер готує в домашніх умовах.
Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО

"Сухофрукти дуже збагачені калієм, магнієм, які дуже необхідні для військових. Калій – це серцево-судинна система. Все це необхідно для укріплення імунної системи, для відновлення сил, боротьби із втомою", – зазначив чоловік.

Усі складові для "Волинських сухпайків" купують за гроші від благодійників та волонтерів. Сухпайки отримують лише підрозділи на передовій, яким індивідуальні раціони харчування критично необхідні, – каже координаторка проєкту "Волинський сухпайок" Мирослава Козань.
Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО

"Наприклад, вони (бійці – ред.) розпалили і підігріли щось, то спирт не дає диму і вони можуть собі спокійно розігріти в тих умовах, в які вони там потрапляють. Навіть гаряче щось попити при наявності води", – каже жінка.
Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО

До сухпайків, окрім їжі, волонтери також кладуть малюнки від дітей та листівки з побажаннями та приємними словами для військових.



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Теги: волонтери, сухпайки, Луцьк
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