Луцькі волонтери передали військовим на фронт майже 19 тисяч наборів їжі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Волонтери в Луцьку склали і передали українським військовослужбовцям на передову майже 19 тисяч сухих наборів їжі. У кожну коробку пакують денну норму продуктів для однієї дорослої людини.
Про це розповіла Суспільному координаторка проєкту "Волинський сухпайок" Мирослава Козань.
Роботу в рамках проєкту відновили 5 березня, раніше сухпайки готували у 2014 році.
У набори, зі слів волонтерки, кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики.
Виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях. Працюють у Волинському центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, де заготовляють інгредієнти та фасують у коробки. Щодня тут готують від сотні сухпайків, залежно від того, чи є усі складові.
Із сухпайками допомагає переселенка із Голої Пристані Херсонської області Тетяна.
"Запаковую, складаю пайки. Ми робимо всі те ж саме. В нас не буває, що один те робить, інший те. Ми всі все вміємо. В нас не буває, щоб ми нічого зовсім не складали, хоч одну закладну на 70-75 ми робимо кожен день", – каже волонтерка.
На іншому поверсі волонтери-керівники гуртків фасують сухофрукти та горіхи для сухпайків. Як розповіла волонтерка Інна Кравчук, такі набори дозволяють бійцеві смачно та корисно перекусити в умовах, коли немає їжі.
"Можна дістати собі пакетик і поїсти. Звичайно, хочеться, щоб солоденьке було. Тут даємо родзинки. Основне – це горіхи і сушка", – говорить жінка.
Упродовж чотирьох місяців щотижня привозить у центр батончики із сухофруктів, горіхів та меду Віктор Ружевич. Їх волонтери пакують у сухпайки. Батончики, в основі яких є дев'ять складових, разом із родиною волонтер готує в домашніх умовах.
"Сухофрукти дуже збагачені калієм, магнієм, які дуже необхідні для військових. Калій – це серцево-судинна система. Все це необхідно для укріплення імунної системи, для відновлення сил, боротьби із втомою", – зазначив чоловік.
Усі складові для "Волинських сухпайків" купують за гроші від благодійників та волонтерів. Сухпайки отримують лише підрозділи на передовій, яким індивідуальні раціони харчування критично необхідні, – каже координаторка проєкту "Волинський сухпайок" Мирослава Козань.
"Наприклад, вони (бійці – ред.) розпалили і підігріли щось, то спирт не дає диму і вони можуть собі спокійно розігріти в тих умовах, в які вони там потрапляють. Навіть гаряче щось попити при наявності води", – каже жінка.
До сухпайків, окрім їжі, волонтери також кладуть малюнки від дітей та листівки з побажаннями та приємними словами для військових.
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Про це розповіла Суспільному координаторка проєкту "Волинський сухпайок" Мирослава Козань.
Роботу в рамках проєкту відновили 5 березня, раніше сухпайки готували у 2014 році.
У набори, зі слів волонтерки, кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики.
Виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях. Працюють у Волинському центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, де заготовляють інгредієнти та фасують у коробки. Щодня тут готують від сотні сухпайків, залежно від того, чи є усі складові.
Із сухпайками допомагає переселенка із Голої Пристані Херсонської області Тетяна.
"Запаковую, складаю пайки. Ми робимо всі те ж саме. В нас не буває, що один те робить, інший те. Ми всі все вміємо. В нас не буває, щоб ми нічого зовсім не складали, хоч одну закладну на 70-75 ми робимо кожен день", – каже волонтерка.
На іншому поверсі волонтери-керівники гуртків фасують сухофрукти та горіхи для сухпайків. Як розповіла волонтерка Інна Кравчук, такі набори дозволяють бійцеві смачно та корисно перекусити в умовах, коли немає їжі.
"Можна дістати собі пакетик і поїсти. Звичайно, хочеться, щоб солоденьке було. Тут даємо родзинки. Основне – це горіхи і сушка", – говорить жінка.
Упродовж чотирьох місяців щотижня привозить у центр батончики із сухофруктів, горіхів та меду Віктор Ружевич. Їх волонтери пакують у сухпайки. Батончики, в основі яких є дев'ять складових, разом із родиною волонтер готує в домашніх умовах.
"Сухофрукти дуже збагачені калієм, магнієм, які дуже необхідні для військових. Калій – це серцево-судинна система. Все це необхідно для укріплення імунної системи, для відновлення сил, боротьби із втомою", – зазначив чоловік.
Усі складові для "Волинських сухпайків" купують за гроші від благодійників та волонтерів. Сухпайки отримують лише підрозділи на передовій, яким індивідуальні раціони харчування критично необхідні, – каже координаторка проєкту "Волинський сухпайок" Мирослава Козань.
"Наприклад, вони (бійці – ред.) розпалили і підігріли щось, то спирт не дає диму і вони можуть собі спокійно розігріти в тих умовах, в які вони там потрапляють. Навіть гаряче щось попити при наявності води", – каже жінка.
До сухпайків, окрім їжі, волонтери також кладуть малюнки від дітей та листівки з побажаннями та приємними словами для військових.
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