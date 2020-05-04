В українських містах відбулися акції на підтримку захисників «Азовсталі»
Сьогодні, 05:32
Рідні полонених українських захисників Маріуполя та "Азовсталі" закликають Україну та світ не забувати про трагедію в Оленівці, де окупанти влаштували теракт.
Про це інформує Асоціація родин захисників "Азовсталі".
Родичі українських захисників Маріуполя та просто небайдужі громадяни вийшли на акції у понад десяти містах України.
Окрім Києва, заходи відбулися у Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах, Тернополі, Львові, Чернігові, Кривому Розі, Хмельницькому та Дніпрі. Також акції відбувалися і в містах Європи.
Учасники заходів заклкиали ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста, аби вони виконали гарантії, які давали, коли захисники виходили з "Азовсталі", та відвідали колонію в Оленівці й проінспектували умови утримання та стан здоров’я військовополонених.
"Сьогодні відомо, що росіяни відмовили організаціям у цих запитах, що є прямим порушенням положень Женевської конвенції. Ця нахабність країни-агресора і її відмова від будь-яких законів ведення війни має бути негайно засуджена світом", – йдеться в повідомленні.
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Про це інформує Асоціація родин захисників "Азовсталі".
Родичі українських захисників Маріуполя та просто небайдужі громадяни вийшли на акції у понад десяти містах України.
Окрім Києва, заходи відбулися у Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах, Тернополі, Львові, Чернігові, Кривому Розі, Хмельницькому та Дніпрі. Також акції відбувалися і в містах Європи.
Учасники заходів заклкиали ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста, аби вони виконали гарантії, які давали, коли захисники виходили з "Азовсталі", та відвідали колонію в Оленівці й проінспектували умови утримання та стан здоров’я військовополонених.
"Сьогодні відомо, що росіяни відмовили організаціям у цих запитах, що є прямим порушенням положень Женевської конвенції. Ця нахабність країни-агресора і її відмова від будь-яких законів ведення війни має бути негайно засуджена світом", – йдеться в повідомленні.
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