В українських містах відбулися акції на підтримку захисників «Азовсталі»

Рідні полонених українських захисників Маріуполя та "Азовсталі" закликають Україну та світ не забувати про трагедію в Оленівці, де окупанти влаштували теракт.Про це інформує Асоціація родин захисників "Азовсталі".Родичі українських захисників Маріуполя та просто небайдужі громадяни вийшли на акції у понад десяти містах України.Окрім Києва, заходи відбулися у Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах, Тернополі, Львові, Чернігові, Кривому Розі, Хмельницькому та Дніпрі. Також акції відбувалися і в містах Європи.Учасники заходів заклкиали ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста, аби вони виконали гарантії, які давали, коли захисники виходили з "Азовсталі", та відвідали колонію в Оленівці й проінспектували умови утримання та стан здоров’я військовополонених."Сьогодні відомо, що росіяни відмовили організаціям у цих запитах, що є прямим порушенням положень Женевської конвенції. Ця нахабність країни-агресора і її відмова від будь-яких законів ведення війни має бути негайно засуджена світом", – йдеться в повідомленні.