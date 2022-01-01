РФ обстріляла Харків
Сьогодні, 02:10
РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту у Харкові.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
"У місті дуже гучно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома – дотримуватися правила двох стін", - написав він.
Пізніше мер повідомив, що поки точно відомо про обстріл Київського району міста.
"Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - написав він.
Терехов додав, що інформації про постраждалих наразі немає.
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Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
"У місті дуже гучно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома – дотримуватися правила двох стін", - написав він.
Пізніше мер повідомив, що поки точно відомо про обстріл Київського району міста.
"Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - написав він.
Терехов додав, що інформації про постраждалих наразі немає.
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