РФ обстріляла Харків

РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту у Харкові.Про це повідомив мер"У місті дуже гучно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома – дотримуватися правила двох стін", - написав він.Пізніше мер повідомив, що поки точно відомо про обстріл Київського району міста."Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - написав він.Терехов додав, що інформації про постраждалих наразі немає.