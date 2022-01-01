Росія атакувала Вінничину

Росія атакувала Вінничину
Російські війська завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Вінницькій області, є постраждалі.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.


"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом.

На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Тип ракет встановлюють відповідні служби.

Також органи влади з’ясовують причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.

Повітряна тривога у Вінницькій області тривала три години: з 19:45 до 22:44.

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Теги: Вінницька область, ракети
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