Росія атакувала Вінничину





Про це повідомляють



"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом.



На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.



Тип ракет встановлюють відповідні служби.



Також органи влади з’ясовують причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.



Повітряна тривога у Вінницькій області тривала три години: з 19:45 до 22:44.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Вінницькій області, є постраждалі.Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом.На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.Тип ракет встановлюють відповідні служби.Також органи влади з’ясовують причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.Повітряна тривога у Вінницькій області тривала три години: з 19:45 до 22:44.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію