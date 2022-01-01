Спортивні успіхи, волонтерство та знищені окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 7 серпня

Завершується 165 день повномасштабної війни, в якій український народ захищає свою державу від російських окупантів.З перших днів повномасштабного вторгнення росіян колективготує для вас щоденну підбірку добрих, позитивних новин.Пропонуємо до вашої уваги підбірку новин, які виходили електронних шпальтах нашого видання протягом цієї доби.ЗСУ продовжують звільняти українські міста та села від російських загарбників. Кількість декупованих населених пунктів вже "перевалила" за тисячу.У бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Роботу поділили на два етапи. Одні волонтери скубуть нитки, інші – вплітають їх у рибацькі сітки. Робота технічно важка.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 6 серпня ЗСУ уже знищили близько 42200 окупантів, 1805 ворожих танків та 4055 ББМ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,танків / tanks ‒ 1805 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,артилерійських систем – 958 (+3) од,РСЗВ - 260 (+0) од,засоби ППО - 132 (+5) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 191 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),крилаті ракети - 182 (+0),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,спеціальна техніка - 86 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.Спортсменка з Волині Валерія Шоломіцька виступає на чемпіонаті світу та показує непогані результати.Актив України загалом та спортивної Волині зокрема поповнився медаллю Чемпіонату світу з параканое, що триває у канадському Галіфаксі.У неділю, 7 серпня, на вулиці Лесі Українки дві сестрички самостійно організували ярмарок для збору коштів у підтримку ЗСУ.Президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "За оборону України.Школяр Андрій Видерко із Любешова став переможцем Всеукраїнського конкурсу плакатів до Всесвітнього Дня Землі «Майбутнє планети у наших руках!»До 24 лютого акторка драмтеатру і кіно Алла Скрипічук викладала акторську майстерність у Харківській приватній школі. Працювала з дітьми. Нині тимчасово оселилася в Луцьку. Тут на волонтерських засадах доєдналася до театрального гуртка "Бешкетники", що діє у луцькому палаці культури.