Спортивні успіхи, волонтерство та знищені окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 7 серпня
Сьогодні, 23:29
Завершується 165 день повномасштабної війни, в якій український народ захищає свою державу від російських окупантів.
З перших днів повномасштабного вторгнення росіян колектив Інформаційного агентства ВолиньPost готує для вас щоденну підбірку добрих, позитивних новин.
Пропонуємо до вашої уваги підбірку новин, які виходили електронних шпальтах нашого видання протягом цієї доби.
ЗСУ звільнили 1060 населених пунктів
ЗСУ продовжують звільняти українські міста та села від російських загарбників. Кількість декупованих населених пунктів вже "перевалила" за тисячу.
Волинські волонтери розповіли про техніку створення маскувальних костюмів для військових. ФОТО. ВІДЕО
У бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Роботу поділили на два етапи. Одні волонтери скубуть нитки, інші – вплітають їх у рибацькі сітки. Робота технічно важка.
ЗСУ знищили за добу 300 окупантів, повідомили, де ворог зазнав найбільших втрат
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 6 серпня ЗСУ уже знищили близько 42200 окупантів, 1805 ворожих танків та 4055 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
танків / tanks ‒ 1805 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
артилерійських систем – 958 (+3) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засоби ППО - 132 (+5) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
крилаті ракети - 182 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
спеціальна техніка - 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу
Спортсменка з Волині Валерія Шоломіцька виступає на чемпіонаті світу та показує непогані результати.
Волинська параконоїстка стала чемпіонкою світу
Актив України загалом та спортивної Волині зокрема поповнився медаллю Чемпіонату світу з параканое, що триває у канадському Галіфаксі.
У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
У неділю, 7 серпня, на вулиці Лесі Українки дві сестрички самостійно організували ярмарок для збору коштів у підтримку ЗСУ.
Президент заснував відзнаку «За оборону України»
Президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "За оборону України.
Школяр з Волині став переможцем всеукраїнсього конкурсу
Школяр Андрій Видерко із Любешова став переможцем Всеукраїнського конкурсу плакатів до Всесвітнього Дня Землі «Майбутнє планети у наших руках!»
Акторка-переселенка з Харкова навчає дітей у Луцьку. ВІДЕО
До 24 лютого акторка драмтеатру і кіно Алла Скрипічук викладала акторську майстерність у Харківській приватній школі. Працювала з дітьми. Нині тимчасово оселилася в Луцьку. Тут на волонтерських засадах доєдналася до театрального гуртка "Бешкетники", що діє у луцькому палаці культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З перших днів повномасштабного вторгнення росіян колектив Інформаційного агентства ВолиньPost готує для вас щоденну підбірку добрих, позитивних новин.
Пропонуємо до вашої уваги підбірку новин, які виходили електронних шпальтах нашого видання протягом цієї доби.
ЗСУ звільнили 1060 населених пунктів
ЗСУ продовжують звільняти українські міста та села від російських загарбників. Кількість декупованих населених пунктів вже "перевалила" за тисячу.
Волинські волонтери розповіли про техніку створення маскувальних костюмів для військових. ФОТО. ВІДЕО
У бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Роботу поділили на два етапи. Одні волонтери скубуть нитки, інші – вплітають їх у рибацькі сітки. Робота технічно важка.
ЗСУ знищили за добу 300 окупантів, повідомили, де ворог зазнав найбільших втрат
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 6 серпня ЗСУ уже знищили близько 42200 окупантів, 1805 ворожих танків та 4055 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
танків / tanks ‒ 1805 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
артилерійських систем – 958 (+3) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засоби ППО - 132 (+5) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
крилаті ракети - 182 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
спеціальна техніка - 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу
Спортсменка з Волині Валерія Шоломіцька виступає на чемпіонаті світу та показує непогані результати.
Волинська параконоїстка стала чемпіонкою світу
Актив України загалом та спортивної Волині зокрема поповнився медаллю Чемпіонату світу з параканое, що триває у канадському Галіфаксі.
У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
У неділю, 7 серпня, на вулиці Лесі Українки дві сестрички самостійно організували ярмарок для збору коштів у підтримку ЗСУ.
Президент заснував відзнаку «За оборону України»
Президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "За оборону України.
Школяр з Волині став переможцем всеукраїнсього конкурсу
Школяр Андрій Видерко із Любешова став переможцем Всеукраїнського конкурсу плакатів до Всесвітнього Дня Землі «Майбутнє планети у наших руках!»
Акторка-переселенка з Харкова навчає дітей у Луцьку. ВІДЕО
До 24 лютого акторка драмтеатру і кіно Алла Скрипічук викладала акторську майстерність у Харківській приватній школі. Працювала з дітьми. Нині тимчасово оселилася в Луцьку. Тут на волонтерських засадах доєдналася до театрального гуртка "Бешкетники", що діє у луцькому палаці культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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