Президент заснував відзнаку «За оборону України»

Президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "За оборону України".Про це йдеться у відповідному указі Президента України.Отримати нововведену відзнаку зможуть військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, співробітників розвідувальних органів, прокурорів, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, посадових осіб митних органів, працівників Служби судової охорони, членів добровольчих формувань територіальних громад, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.Також нагороду зможуть отримати працівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які залучалися безпосередньо до виконання завдань із забезпечення здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, виявили при цьому самовідданість та зробили значний особистий внесок у зміцнення оборони України, волонтери або інші особи, які активно сприяли виконанню завдань, пов'язаних із забезпеченням здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.