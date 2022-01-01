У бригаду тероборони Волині потрібні медики

У бригаду тероборони Волині потрібні медики
У 100 окрему бригаду територіальної оборони Волині потрібні медичні працівники.

Про це тероборонівці повідомляють на сторінці бригади.

"В медичну службу 100 обр ТрО ЗСУ запрошуються на вакантні посади медики за спеціальністю «Фельдшер» віком від 20 до 55 років", - йдеться у повідомленні.

Вимогою до кандидатів є наявність середньоспеціальної освіти.

Тероборонівці обіцяють медикам грошове забезпечення від 45 тис. грн

Телефони для довідок: +380675376603; +380958164151

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Теги: Україна, Волинь, тероборона
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