У бригаду тероборони Волині потрібні медики





Про це тероборонівці повідомляють на сторінці бригади.



"В медичну службу 100 обр ТрО ЗСУ запрошуються на вакантні посади медики за спеціальністю «Фельдшер» віком від 20 до 55 років", - йдеться у повідомленні.



Вимогою до кандидатів є наявність середньоспеціальної освіти.



Тероборонівці обіцяють медикам грошове забезпечення від 45 тис. грн



Телефони для довідок: +380675376603; +380958164151



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 100 окрему бригаду територіальної оборони Волині потрібні медичні працівники.Про це тероборонівці повідомляють на сторінці бригади."В медичну службу 100 обр ТрО ЗСУ запрошуються на вакантні посади медики за спеціальністю «Фельдшер» віком від 20 до 55 років", - йдеться у повідомленні.Вимогою до кандидатів є наявність середньоспеціальної освіти.Тероборонівці обіцяють медикам грошове забезпечення від 45 тис. грнТелефони для довідок: +380675376603; +380958164151

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію