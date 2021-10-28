У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:26
У неділю, 7 серпня, на вулиці Лесі Українки дві сестрички самостійно організували ярмарок для збору коштів у підтримку ЗСУ.
Мама дівчаток Альона Присяжнюк розповідає, що діти давно хотіли долучитися до допомоги нашим Збройним силам, однак, не знали, яким чином можуть це зробити, - повідомляє ІА "Конкурент".
«Одного разу від нудьги діти почали робити саморобні іграшки, малювати малюнки. А потім в них виникла ідея вийти у центр Луцька і спробувати продати ці речі, а зароблені кошти передати на ЗСУ», – розповідає мама дівчаток.
Тож, розповідає жінка, окрім хенд-мейду, діти спекли ще й печиво та вирішили вийти з усім цим на вулицю Лесі Українки.
«За дві годинки у суботу, 6 серпня, ввечері їм вдалося заробити 2063 гривні. Ми плануємо на День Незалежності так само вийти. Після того підемо в «Ангар» і віддамо всі зароблені кошти», – додає Альона Присяжнюк.
Жінка каже, що діти надихнулися завдяки небайдужості лучан. Адже, зазначає, що якби ніхто нічого не купував, то в них би опустилися руки. Однак активність людей надихає десятирічних двійняток Мілану та Евеліну ще більш активно долучатися до допомоги Збройним Силам України.
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Мама дівчаток Альона Присяжнюк розповідає, що діти давно хотіли долучитися до допомоги нашим Збройним силам, однак, не знали, яким чином можуть це зробити, - повідомляє ІА "Конкурент".
«Одного разу від нудьги діти почали робити саморобні іграшки, малювати малюнки. А потім в них виникла ідея вийти у центр Луцька і спробувати продати ці речі, а зароблені кошти передати на ЗСУ», – розповідає мама дівчаток.
Тож, розповідає жінка, окрім хенд-мейду, діти спекли ще й печиво та вирішили вийти з усім цим на вулицю Лесі Українки.
«За дві годинки у суботу, 6 серпня, ввечері їм вдалося заробити 2063 гривні. Ми плануємо на День Незалежності так само вийти. Після того підемо в «Ангар» і віддамо всі зароблені кошти», – додає Альона Присяжнюк.
Жінка каже, що діти надихнулися завдяки небайдужості лучан. Адже, зазначає, що якби ніхто нічого не купував, то в них би опустилися руки. Однак активність людей надихає десятирічних двійняток Мілану та Евеліну ще більш активно долучатися до допомоги Збройним Силам України.
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