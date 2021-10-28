У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
У неділю, 7 серпня, на вулиці Лесі Українки дві сестрички самостійно організували ярмарок для збору коштів у підтримку ЗСУ.

Мама дівчаток Альона Присяжнюк розповідає, що діти давно хотіли долучитися до допомоги нашим Збройним силам, однак, не знали, яким чином можуть це зробити, - повідомляє ІА "Конкурент".

«Одного разу від нудьги діти почали робити саморобні іграшки, малювати малюнки. А потім в них виникла ідея вийти у центр Луцька і спробувати продати ці речі, а зароблені кошти передати на ЗСУ», – розповідає мама дівчаток.

У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО


Тож, розповідає жінка, окрім хенд-мейду, діти спекли ще й печиво та вирішили вийти з усім цим на вулицю Лесі Українки.

«За дві годинки у суботу, 6 серпня, ввечері їм вдалося заробити 2063 гривні. Ми плануємо на День Незалежності так само вийти. Після того підемо в «Ангар» і віддамо всі зароблені кошти», – додає Альона Присяжнюк.
У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

Жінка каже, що діти надихнулися завдяки небайдужості лучан. Адже, зазначає, що якби ніхто нічого не купував, то в них би опустилися руки. Однак активність людей надихає десятирічних двійняток Мілану та Евеліну ще більш активно долучатися до допомоги Збройним Силам України.
У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, благодійність, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У бригаду тероборони Волині потрібні медики
Сьогодні, 16:07
У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:26
У МОЗ повідомили, що робити в разі радіаційної аварії
Сьогодні, 14:45
Росіяни стріляли по сховищу ядерного палива ЗАЕС
Сьогодні, 14:04
Росіяни влаштували теракт в Оленівці, щоб зірвати постачання зброї в Україну, – розвідка
Сьогодні, 13:23
Схожі новини
Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим Донецький художник продавав на Волині свої картини, щоб допомогти військовим
29 липень, 02:16
Як працює та чого потребує центральний пункт допомоги у Луцьку. ВІДЕО Як працює та чого потребує центральний пункт допомоги у Луцьку. ВІДЕО
17 липень, 17:35
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
12 квітень, 02:28
Приносьте непотрібний одяг, посуд і їжу: лучанка розпочала масштабну благодійну справу. ВІДЕО Приносьте непотрібний одяг, посуд і їжу: лучанка розпочала масштабну благодійну справу. ВІДЕО
28 жовтень, 2021, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У бригаду тероборони Волині потрібні медики
Сьогодні, 16:07
 0
У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:26
 0
У МОЗ повідомили, що робити в разі радіаційної аварії
Сьогодні, 14:45
 0
Росіяни стріляли по сховищу ядерного палива ЗАЕС
Сьогодні, 14:04
 0
Росіяни влаштували теракт в Оленівці, щоб зірвати постачання зброї в Україну, – розвідка
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8