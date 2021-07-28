У МОЗ повідомили, що робити в разі радіаційної аварії

Зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я України.У міністерстві пояснили, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Також на рівні всіх регіонів кожного здійснюється моніторинг радіаційного фону. Виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ. Станом на 7 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано.Проте не завадить знати, що робити у разі, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія.Основне – потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати.Окремо нагадаємо: приймати йодид калію для «профілактики» без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.