Росіяни стріляли по сховищу ядерного палива ЗАЕС

Рашисти продовжують ядерний тероризм на окупованій ними ЗАЕС. Вчора, 6 серпня 2022 року, ввечері російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької атомної станції та міста Енергодар.Вони влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), - пише Енергоатом.Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.Через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 кв. м віконних поверхонь в різних будівлях станції.Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – він був доправлений у міську лікарню. Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки.Російські військові стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору м. Енергодар.Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових рф із території цивільного ядерного об‘єкту України – ЗАЕС – та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони!