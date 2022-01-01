Росіяни влаштували теракт в Оленівці, щоб зірвати постачання зброї в Україну, – розвідка

Росіяни влаштували теракт в Оленівці, щоб зірвати постачання зброї в Україну, – розвідка
Масове вбивство українських військовополонених у Оленівській колонії було спецоперацією РФ з дестабілізації суспільства та деморалізації воїнів, що потрапили у полон до Росії.

Окрім того, країна-агресорка будь-що намагається завадити постачанню Україні високоточного західного озброєння. Саме тому росіяни одразу після скоєння цього воєнного злочину почали поширювати фейк про начебто завданий ЗСУ удар по колонії з HIMARS. У цьому переконаний член координаційного штабу з пиань поводження з військовополоненими, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, - пише Obozrevatel.

На думку Юсова, терористичний акт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї. Адже держава-агресорка використовує будь-які методи для припинення постачання в Україну західного високоточного озброєння.

“Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – наголосив представник воєнної розвідки України.

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Теги: Оленівка, розвідка, теракт
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