З портів України відправився другий караван зі зерном. ФОТО, ВІДЕО

З портів України відправився другий караван зі зерном. ФОТО, ВІДЕО
З портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов другий караван з українським продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тис. тонн агропродукції, - повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.

«Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт «Південний». Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць», – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

В рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. Вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зерно, Одеса, Україна, кораблі, експорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянська параконоїстка стала чемпіонкою світу
Сьогодні, 12:42
З портів України відправився другий караван зі зерном. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
Колишній спецпредставник США по Україні спрогнозував, скільки триватиме війна
Сьогодні, 11:16
Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу
Сьогодні, 10:43
ЗСУ знищили за добу 300 окупантів, повідомили, де ворог зазнав найбільших втрат
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
Україна б'є свої рекорди з експорту зерна Україна б'є свої рекорди з експорту зерна
02 липень, 2016, 03:00
В ООН відмежувалися від заяви В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту – МЗС
24 липень, 15:53
В Україні намолотили перший мільйон тонн зерна В Україні намолотили перший мільйон тонн зерна
08 липень, 17:35
Якщо не вивезти українське зерно протягом місяця, світ чекатимуть руйнівні наслідки Якщо не вивезти українське зерно протягом місяця, світ чекатимуть руйнівні наслідки
23 червень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянська параконоїстка стала чемпіонкою світу
Сьогодні, 12:42
 0
З портів України відправився другий караван зі зерном. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
 0
Колишній спецпредставник США по Україні спрогнозував, скільки триватиме війна
Сьогодні, 11:16
 0
Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу
Сьогодні, 10:43
 0
ЗСУ знищили за добу 300 окупантів, повідомили, де ворог зазнав найбільших втрат
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8