Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу

Валерія Шоломіцька виступає на чемпіонаті світу та показує непогані результати.



Про це повідомляє ДУ "Східний Державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики".



Валерія Шоломіцька зайняла 5 місце чемпіонату світу серед юніорів у спортивній ходьбі на дистанції 10 000 метрів. Волинянка фінішувала з результатом 47.40.67.



Тренеркою представниці Любешівської ДЮСШ є Олена Борисюк.



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