Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу

Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу
Спортсменка з Волині Валерія Шоломіцька виступає на чемпіонаті світу та показує непогані результати.

Про це повідомляє ДУ "Східний Державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики".

Валерія Шоломіцька зайняла 5 місце чемпіонату світу серед юніорів у спортивній ходьбі на дистанції 10 000 метрів. Волинянка фінішувала з результатом 47.40.67.

Тренеркою представниці Любешівської ДЮСШ є Олена Борисюк.

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Теги: спорт, легка атлетика, Волинь
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