Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу
Сьогодні, 10:43
Спортсменка з Волині Валерія Шоломіцька виступає на чемпіонаті світу та показує непогані результати.
Про це повідомляє ДУ "Східний Державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики".
Валерія Шоломіцька зайняла 5 місце чемпіонату світу серед юніорів у спортивній ходьбі на дистанції 10 000 метрів. Волинянка фінішувала з результатом 47.40.67.
Тренеркою представниці Любешівської ДЮСШ є Олена Борисюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ДУ "Східний Державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики".
Валерія Шоломіцька зайняла 5 місце чемпіонату світу серед юніорів у спортивній ходьбі на дистанції 10 000 метрів. Волинянка фінішувала з результатом 47.40.67.
Тренеркою представниці Любешівської ДЮСШ є Олена Борисюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка зайняла 5 місце на чемпіонаті світу
Сьогодні, 10:43
Курс валют у Луцьку 7 серпня
Сьогодні, 09:32
Росіяни розгортають додаткові сили і засоби ППО на Волинському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
Медіа