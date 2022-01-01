Колишній спецпредставник США по Україні спрогнозував, скільки триватиме війна
Сьогодні, 11:16
Війна в Україні триватиме не лише до кінця 2022 року, але також навесні та влітку наступного року. Таким прогнозом поділився колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з українськими журналістами у суботу, 6 серпня.
Надважкі часи ще попереду, після зими буде дуже важко, заявив американський дипломат, - пише "Газета ua".
"Потрібно розуміти, що надважкі часи ще попереду... Треба готуватися, що важко після зими буде, тому що буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і навесні, і влітку", - сказав він.
При цьому дипломат зазначив, що наступна зима буде важкою для всієї Європи через проблеми з енергоресурсами.
"Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України і для Росії також. Але ми надаватимемо не лише військову допомогу, а й фінансову, гуманітарну", - наголосив Волкер.
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Надважкі часи ще попереду, після зими буде дуже важко, заявив американський дипломат, - пише "Газета ua".
"Потрібно розуміти, що надважкі часи ще попереду... Треба готуватися, що важко після зими буде, тому що буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і навесні, і влітку", - сказав він.
При цьому дипломат зазначив, що наступна зима буде важкою для всієї Європи через проблеми з енергоресурсами.
"Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України і для Росії також. Але ми надаватимемо не лише військову допомогу, а й фінансову, гуманітарну", - наголосив Волкер.
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