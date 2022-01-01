ЗСУ знищили за добу 300 окупантів, повідомили, де ворог зазнав найбільших втрат
Сьогодні, 10:02
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 6 серпня ЗСУ уже знищили близько 42200 окупантів, 1805 ворожих танків та 4055 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
танків / tanks ‒ 1805 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
артилерійських систем – 958 (+3) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засоби ППО - 132 (+5) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
крилаті ракети - 182 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
спеціальна техніка - 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
танків / tanks ‒ 1805 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
артилерійських систем – 958 (+3) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засоби ППО - 132 (+5) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
крилаті ракети - 182 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
спеціальна техніка - 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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