ЗСУ знищили за добу 300 окупантів, повідомили, де ворог зазнав найбільших втрат





Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:



особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,

танків / tanks ‒ 1805 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,

артилерійських систем – 958 (+3) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засоби ППО - 132 (+5) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),

крилаті ракети - 182 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,

спеціальна техніка - 86 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 6 серпня ЗСУ уже знищили близько 42200 окупантів, 1805 ворожих танків та 4055 ББМ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,танків / tanks ‒ 1805 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,артилерійських систем – 958 (+3) од,РСЗВ - 260 (+0) од,засоби ППО - 132 (+5) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 191 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),крилаті ракети - 182 (+0),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,спеціальна техніка - 86 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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