Курс валют у Луцьку 7 серпня
Сьогодні, 09:32
7 серпня середній курс долара у банках становить 39,2, продають його за 39,6 гривні.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,6, а продають - за 40,1.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,2, а купують - за 8,58.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,6, а продають - за 40,1.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,2, а купують - за 8,58.
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