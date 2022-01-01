Курс валют у Луцьку 7 серпня

Курс валют у Луцьку 7 серпня
7 серпня середній курс долара у банках становить 39,2, продають його за 39,6 гривні.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39,6, а продають - за 40,1.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,2, а купують - за 8,58.

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Теги: економка, курс валют, Україна, Волинь
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