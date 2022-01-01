Курс валют у Луцьку 7 серпня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 39,6, а продають - за 40,1.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,2, а купують - за 8,58.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 серпня середній курс долара у банках становить 39,2, продають його за 39,6 гривні.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 39,6, а продають - за 40,1.Щодо польського злотого, то його продають за 8,2, а купують - за 8,58.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію