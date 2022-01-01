Через ситуацію на ЗАЕС ядерна катастрофа загрожує всій Європі, – «Енергоатом»
Сьогодні, 08:00
«Енергоатом» закликає ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити усіх можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС із подальшою її демілітаризацією та виведенням озброєних російських окупаційних військ зі станції й усієї прилеглої території.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Енергоатом вчергове закликає ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту здійснити всі можливі заходи для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС із подальшою її демілітаризацією та виведенням озброєних російських військових зі станції й усієї прилеглої території, зокрема і з міста Енергодар. Тільки це зараз зможе гарантувати безпеку ЗАЕС і унеможливить глобальну ядерну та радіаційну катастрофу», - йдеться в повідомленні.
Як зазначає компанія, РФ може реалізувати свій план із перетворення Запорізької АЕС на військову базу ядерних терористів. Цьому сприяють активні дії представників «Росатома», які перебувають на станції та координують програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку АЕС.
«Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машинних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції. Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа», - резюмували в «Енергоатомі».
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Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Енергоатом вчергове закликає ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту здійснити всі можливі заходи для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС із подальшою її демілітаризацією та виведенням озброєних російських військових зі станції й усієї прилеглої території, зокрема і з міста Енергодар. Тільки це зараз зможе гарантувати безпеку ЗАЕС і унеможливить глобальну ядерну та радіаційну катастрофу», - йдеться в повідомленні.
Як зазначає компанія, РФ може реалізувати свій план із перетворення Запорізької АЕС на військову базу ядерних терористів. Цьому сприяють активні дії представників «Росатома», які перебувають на станції та координують програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку АЕС.
«Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машинних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції. Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа», - резюмували в «Енергоатомі».
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