Відомий лікар спростував поширені міфи про мавпячу віспу





Про це пише



Медичний директор відділення невідкладної медицини Меморіального госпіталю Джексона в Маямі Джон Есін спростував найпоширеніші з них. За останній місяць у лікар лікував щонайменше 20 людей з підтвердженим діагнозом віспи мавп.



Чи є віспа мавп захворюванням, яке передається статевим шляхом



Мавпяча віспа існує вже шість десятиліть, але ніколи не вважалася ЗПСШ. Дослідження, проведені в Європі, виявили вірус у спермі та слині. Але жодне дослідження не визначило сперму як причину зараження.



Як поширюється віспа мавп



Вірус може поширюватися через рідини організму, контакт шкіри до шкіри, та через забруднені поверхні та предмети. Наприклад, хворий на мавпячу віспу, який чхає і торкається дверної ручки або столу, може заразити людей, які пізніше торкнуться до цих поверхонь. Наразі не доведено, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом.



Хворіють лише геї



99% випадків за межами ендемічної зони припадає на чоловіків геїв. Але вірус може вразити будь-кого. Всесвітня організація охорони здоров’я порадила чоловікам із групи ризику зменшити кількість партнерів.



Симптоми віспи мавп



Від 5 до 21 дня після зараження у людей з’являються ранні симптоми, такі як сильні головні болі, лихоманка, біль у спині, м’язові болі та збільшення лімфатичних вузлів. Ці симптоми тривають один – три дні до появи висипу.Вони зазвичай починаються на обличчі, долонях або підошвах ніг.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мавпяча віспа швидко поширюється світом це лякає багатьох людей. Вони шукають інформацію про це захворювання, але часто беруть її з некомпетентних джерел. Це призводить до поширення міфів та перекручень.Про це пише 24 канал. Медичний директор відділення невідкладної медицини Меморіального госпіталю Джексона в Маяміспростував найпоширеніші з них. За останній місяць у лікар лікував щонайменше 20 людей з підтвердженим діагнозом віспи мавп.Мавпяча віспа існує вже шість десятиліть, але ніколи не вважалася ЗПСШ. Дослідження, проведені в Європі, виявили вірус у спермі та слині. Але жодне дослідження не визначило сперму як причину зараження.Вірус може поширюватися через рідини організму, контакт шкіри до шкіри, та через забруднені поверхні та предмети. Наприклад, хворий на мавпячу віспу, який чхає і торкається дверної ручки або столу, може заразити людей, які пізніше торкнуться до цих поверхонь. Наразі не доведено, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом.99% випадків за межами ендемічної зони припадає на чоловіків геїв. Але вірус може вразити будь-кого. Всесвітня організація охорони здоров’я порадила чоловікам із групи ризику зменшити кількість партнерів.Від 5 до 21 дня після зараження у людей з’являються ранні симптоми, такі як сильні головні болі, лихоманка, біль у спині, м’язові болі та збільшення лімфатичних вузлів. Ці симптоми тривають один – три дні до появи висипу.Вони зазвичай починаються на обличчі, долонях або підошвах ніг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію