ЗСУ звільнили 1060 населених пунктів





Про це йшлося у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.



Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об'єктів.



Президент подякував партнерам, які долучилися до відповідних робіт.



"Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах Fast Recovery plan обрала об'єкти для фінансування", - додав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ продовжують звільняти українські міста та села від російських загарбників. Кількість декупованих населених пунктів вже "перевалила" за тисячу.Про це йшлося у вечірньому зверненні президентаЗагалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об'єктів.Президент подякував партнерам, які долучилися до відповідних робіт."Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах Fast Recovery plan обрала об'єкти для фінансування", - додав Зеленський.

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