Роботодавців штрафуватимуть за згадку віку чи статі в описі вакансії

Роботодавців штрафуватимуть за згадку віку чи статі в описі вакансії
Кабінет Міністрів затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання», – уточнили у відомстві.

Так, у разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати – 65 тисяч гривень.

Щоб стягнути кошти з рекламодавця, Державна служба з питань праці має підготувати розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки і надіслати його рекламодавцю.

Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.

Порушник також має право звернутися до Держпраці або суду для оскарження рішення про штраф.

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Теги: роботодавці, вік, стать, вакансії, штрафи
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