Роботодавців штрафуватимуть за згадку віку чи статі в описі вакансії





Про це



«Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання», – уточнили у відомстві.



Так, у разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати – 65 тисяч гривень.



Щоб стягнути кошти з рекламодавця, Державна служба з питань праці має підготувати розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки і надіслати його рекламодавцю.



Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.



Порушник також має право звернутися до Держпраці або суду для оскарження рішення про штраф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування.Про це повідомляє Міністерство економіки України.«Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання», – уточнили у відомстві.Так, у разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати – 65 тисяч гривень.Щоб стягнути кошти з рекламодавця, Державна служба з питань праці має підготувати розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки і надіслати його рекламодавцю.Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.Порушник також має право звернутися до Держпраці або суду для оскарження рішення про штраф.

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