Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва окупантами





Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в інтерв'ю



За його словами, якщо загарбники будуть просуватися по 200 метрів чи кілометр на день, то їм знадобиться щонайменше місяць, аби просунутися на 30 км.



"Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь "перемогу". Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось", - наголошує Кім.



Наразі місто перебуває під надійним захистом українських військових. Крім того, суттєвим успіхам окупантів заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри щоденні обстріли Миколаєва, російська армія не зможе наступати на Миколаїв найближчим часом. Лінія фронту на півдні розтягнута. Ситуація там напружена, але контрольована.Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в інтерв'ю "Главкому". За його словами, якщо загарбники будуть просуватися по 200 метрів чи кілометр на день, то їм знадобиться щонайменше місяць, аби просунутися на 30 км."Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь "перемогу". Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось", - наголошує Кім.Наразі місто перебуває під надійним захистом українських військових. Крім того, суттєвим успіхам окупантів заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

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