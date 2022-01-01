Про кохання та найбільший дитячий донат на ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
Аби знати, що відбувається довкола, треба читати новини. Щоправда, нині вони сумні. Гіркі звістки з фронту, здорожчання товарів, а ще й білоруси на кордоні ніяк не вгамуються... Але не спішіть киснути в депресії! Добро таки є щодня.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost у постійній рубриці згадують лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день.
Сьогодні, 6 серпня, ми писали про таке:
Болгарія таємно передавала Україні тисячі тонн зброї
Виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов у четвер заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала останній 4200 тонн зброї.
"За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані (колишньою міністеркою економіки Корнелією) Ніновою дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд, 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", – розповів Михайлов на пресконференції.
Вперше у Луцьку – піца без бортиків*
У Луцьку розмаїття закладів харчування та доставок їжі дійсно вражає. Здивувати просто смачною піцою в обласному центрі важкувато, однак «Pizza DAVI» це таки вдалося. Їхня варіація італійської страви уже встигла завоювати серденька наймолодших клієнтів, бо тут її готують без бортиків, використовуючи, до того ж, продукти найвищого ґатунку.
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ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 19 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Воїни добре попрацювали! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 41900 (+250) осіб,
танків ‒ 1802 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,
артилерійських систем – 955 (+5) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засобів ППО - 127 (+4) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
крилатих ракет - 182 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
спеціальної техніки - 85 (+2).
Селище Піски під контролем ЗСУ, – Кириленко
Селище Піски на Донеччині контролюється Збройними силами України. Плани росіян українським військовим відомі, і робиться все для того, щоб вони не були реалізовані.
«Населений пункт Піски контролюється ЗСУ і відповідно українською владою. Ми дуже багато чули і протягом повномасштабної війни фейкові повідомлення, які безпосередньо спрямовані на населення або на окуповані території, або на зомбоване населення рф про те що і Слов'янськ під контролем, і те що вони на підступі до Краматорська і так далі», - розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Волинські волонтери поділилися технікою створення маскувальних костюмів для ЗСУ
У бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Роботу поділили на два етапи. Одні волонтери скубуть нитки, інші – вплітають їх у рибацькі сітки.
Робити маскувальні костюми почали у березні, досвід перейняли у волонтерів з інших областей та дослухалися до побажань воїнів. Виготовляють за конкретним замовленням, розмірами та колористикою.
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У Чернігові маленький українець зібрав для фонду Притули 64 тисячі гривень
Восьмирічний хлопчик із Чернігова Сергій Мороз зібрав для Благодійного фонду Сергія Притули 64 тисячі гривень, це наразі найбільший дитячий офлайн донат на армію.
У фонді кажуть, що передані хлопчиком гроші підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.
Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
Учора, 5 серпня, у Нововолинську на рушничок щастя стали військовослужбовець Олександр з нареченою Діаною.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Нововолинського міського ДРАЦСу.
«Україна незламна! Юні, безмежно закохані і щасливі: Олександр і Діана. Час проведений разом – безцінний! Слава нашим захисникам! Ми обов’язково переможемо!», – йдеться у повідомленні.
А наступного дня, 6 серпня, у Нововолинському міському ДРАЦСі одружились військовий Олександр та його наречена Людмила. Також вирішили поєднати долі та взяти шлюб Андрій та Богдана.
Щиро вітаємо молодят і зичимо мирного неба над головою. Нехай кохання не згасає!
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost у постійній рубриці згадують лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день.
Сьогодні, 6 серпня, ми писали про таке:
Болгарія таємно передавала Україні тисячі тонн зброї
Виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов у четвер заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала останній 4200 тонн зброї.
"За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані (колишньою міністеркою економіки Корнелією) Ніновою дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд, 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", – розповів Михайлов на пресконференції.
Вперше у Луцьку – піца без бортиків*
У Луцьку розмаїття закладів харчування та доставок їжі дійсно вражає. Здивувати просто смачною піцою в обласному центрі важкувато, однак «Pizza DAVI» це таки вдалося. Їхня варіація італійської страви уже встигла завоювати серденька наймолодших клієнтів, бо тут її готують без бортиків, використовуючи, до того ж, продукти найвищого ґатунку.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 19 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Воїни добре попрацювали! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 41900 (+250) осіб,
танків ‒ 1802 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,
артилерійських систем – 955 (+5) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засобів ППО - 127 (+4) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
крилатих ракет - 182 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
спеціальної техніки - 85 (+2).
Селище Піски під контролем ЗСУ, – Кириленко
Селище Піски на Донеччині контролюється Збройними силами України. Плани росіян українським військовим відомі, і робиться все для того, щоб вони не були реалізовані.
«Населений пункт Піски контролюється ЗСУ і відповідно українською владою. Ми дуже багато чули і протягом повномасштабної війни фейкові повідомлення, які безпосередньо спрямовані на населення або на окуповані території, або на зомбоване населення рф про те що і Слов'янськ під контролем, і те що вони на підступі до Краматорська і так далі», - розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Волинські волонтери поділилися технікою створення маскувальних костюмів для ЗСУ
У бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Роботу поділили на два етапи. Одні волонтери скубуть нитки, інші – вплітають їх у рибацькі сітки.
Робити маскувальні костюми почали у березні, досвід перейняли у волонтерів з інших областей та дослухалися до побажань воїнів. Виготовляють за конкретним замовленням, розмірами та колористикою.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
У Чернігові маленький українець зібрав для фонду Притули 64 тисячі гривень
Восьмирічний хлопчик із Чернігова Сергій Мороз зібрав для Благодійного фонду Сергія Притули 64 тисячі гривень, це наразі найбільший дитячий офлайн донат на армію.
У фонді кажуть, що передані хлопчиком гроші підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.
Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
Учора, 5 серпня, у Нововолинську на рушничок щастя стали військовослужбовець Олександр з нареченою Діаною.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Нововолинського міського ДРАЦСу.
«Україна незламна! Юні, безмежно закохані і щасливі: Олександр і Діана. Час проведений разом – безцінний! Слава нашим захисникам! Ми обов’язково переможемо!», – йдеться у повідомленні.
А наступного дня, 6 серпня, у Нововолинському міському ДРАЦСі одружились військовий Олександр та його наречена Людмила. Також вирішили поєднати долі та взяти шлюб Андрій та Богдана.
Щиро вітаємо молодят і зичимо мирного неба над головою. Нехай кохання не згасає!
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