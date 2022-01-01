Про кохання та найбільший дитячий донат на ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня

Аби знати, що відбувається довкола, треба читати новини. Щоправда, нині вони сумні. Гіркі звістки з фронту, здорожчання товарів, а ще й білоруси на кордоні ніяк не вгамуються... Але не спішіть киснути в депресії! Добро таки є щодня.Журналістиу постійній рубриці згадують лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день.Виконувач обов'язків міністра економіки Болгаріїу четвер заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала останній 4200 тонн зброї."За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані (колишньою міністеркою економіки Корнелією) Ніновою дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд, 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", – розповів Михайлов на пресконференції.У Луцьку розмаїття закладів харчування та доставок їжі дійсно вражає. Здивувати просто смачною піцою в обласному центрі важкувато, однак «Pizza DAVI» це таки вдалося. Їхня варіація італійської страви уже встигла завоювати серденька наймолодших клієнтів, бо тут її готують без бортиків, використовуючи, до того ж, продукти найвищого ґатунку.Воїни добре попрацювали! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 41900 (+250) осіб,танків ‒ 1802 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,артилерійських систем – 955 (+5) од,РСЗВ - 260 (+0) од,засобів ППО - 127 (+4) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 191 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),крилатих ракет - 182 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,спеціальної техніки - 85 (+2).Селище Піски на Донеччині контролюється Збройними силами України. Плани росіян українським військовим відомі, і робиться все для того, щоб вони не були реалізовані.«Населений пункт Піски контролюється ЗСУ і відповідно українською владою. Ми дуже багато чули і протягом повномасштабної війни фейкові повідомлення, які безпосередньо спрямовані на населення або на окуповані території, або на зомбоване населення рф про те що і Слов'янськ під контролем, і те що вони на підступі до Краматорська і так далі», - розповів голова Донецької ОВАУ бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Роботу поділили на два етапи. Одні волонтери скубуть нитки, інші – вплітають їх у рибацькі сітки.Робити маскувальні костюми почали у березні, досвід перейняли у волонтерів з інших областей та дослухалися до побажань воїнів. Виготовляють за конкретним замовленням, розмірами та колористикою.Восьмирічний хлопчик із Черніговазібрав для Благодійного фонду Сергія Притули 64 тисячі гривень, це наразі найбільший дитячий офлайн донат на армію.У фонді кажуть, що передані хлопчиком гроші підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.Учора, 5 серпня, у Нововолинську на рушничок щастя стали військовослужбовецьз нареченоюПро це повідомляють на фейсбук-сторінці Нововолинського міського ДРАЦСу.«Україна незламна! Юні, безмежно закохані і щасливі: Олександр і Діана. Час проведений разом – безцінний! Слава нашим захисникам! Ми обов’язково переможемо!», – йдеться у повідомленні.А наступного дня, 6 серпня, у Нововолинському міському ДРАЦСі одружились військовийта його наречена. Також вирішили поєднати долі та взяти шлюбта