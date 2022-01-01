До морського порту України вперше після вторгнення РФ зайшло судно

До морського порту України вперше після вторгнення РФ зайшло судно
До українського морського порту вперше після початку повномасштабної війни з РФ зайшло судно для завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

За його словами, до порту "Чорноморськ" з Туреччини прибув балкер FULMAR S під прапором Барбадосу. Така подія є свідченням того, що "зерновий коридор" запрацював на вхід і вихід до України.

"Ця подія є важливим сигналом для ринку, що "зернова ініціатива" - безпечна і, головне, вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти", - підкреслив міністр.

При цьому він зазначив, що приблизно за 2 тижні планується вийти на рівень як мінімум 3-5 суден за добу. За серпень Україна має намір експортувати 3 мільйони тонн агропродукції.

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Теги: морський порт, Україна, війна, РФ
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