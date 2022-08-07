Погода у Луцьку на завтра, 7 серпня





Про це



Окрім того, прогнозують короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с та град, діаметром 6-19 мм. Очікується також гроза.



Температура повітря підніметься від 13°С до 24°С.



Народний прогноз погоди: 7 серпня відзначається Успіння (кончина) правовірної Ганни, матері Пресвятої Богородиці. У минулі часи помітили, яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками: якщо за неділю перед Спасом (14 серпня) лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 7 серпня, у Луцьку упродовж дня буде похмуро, утім ввечері можливе прояснення. Вночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися.Про це повідомляє Sinoptik.Окрім того, прогнозують короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с та град, діаметром 6-19 мм. Очікується також гроза.Температура повітря підніметься від 13°С до 24°С.7 серпня відзначається Успіння (кончина) правовірної Ганни, матері Пресвятої Богородиці. У минулі часи помітили, яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками: якщо за неділю перед Спасом (14 серпня) лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію