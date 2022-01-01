У Чернігові маленький українець зібрав для фонду Притули 64 тисячі гривень

Сергій Мороз зібрав для Благодійного фонду Сергія Притули 64 тисячі гривень, це наразі найбільший дитячий офлайн донат на армію.



Про це Сергія Притули, передає Укрінформ.



"Найбільший дитячий офлайн донат від Сергійка з Чернігова. Сергійкові вісім років, він просто співав на Валу українських пісень. Так добре співав, що назбирав аж 64 000 грн для Збройних Сил України і приніс до штабу", - йдеться в повідомленні.



У фонді кажуть, що передані хлопчиком гроші підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмирічний хлопчик із Черніговазібрав для Благодійного фонду Сергія Притули 64 тисячі гривень, це наразі найбільший дитячий офлайн донат на армію.Про це повідомили у Фейсбуці Благодійного фонду, передає Укрінформ."Найбільший дитячий офлайн донат від Сергійка з Чернігова. Сергійкові вісім років, він просто співав на Валу українських пісень. Так добре співав, що назбирав аж 64 000 грн для Збройних Сил України і приніс до штабу", - йдеться в повідомленні.У фонді кажуть, що передані хлопчиком гроші підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.

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