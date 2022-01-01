У Чернігові маленький українець зібрав для фонду Притули 64 тисячі гривень
Сьогодні, 19:19
Восьмирічний хлопчик із Чернігова Сергій Мороз зібрав для Благодійного фонду Сергія Притули 64 тисячі гривень, це наразі найбільший дитячий офлайн донат на армію.
Про це повідомили у Фейсбуці Благодійного фонду Сергія Притули, передає Укрінформ.
"Найбільший дитячий офлайн донат від Сергійка з Чернігова. Сергійкові вісім років, він просто співав на Валу українських пісень. Так добре співав, що назбирав аж 64 000 грн для Збройних Сил України і приніс до штабу", - йдеться в повідомленні.
У фонді кажуть, що передані хлопчиком гроші підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.
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Про це повідомили у Фейсбуці Благодійного фонду Сергія Притули, передає Укрінформ.
"Найбільший дитячий офлайн донат від Сергійка з Чернігова. Сергійкові вісім років, він просто співав на Валу українських пісень. Так добре співав, що назбирав аж 64 000 грн для Збройних Сил України і приніс до штабу", - йдеться в повідомленні.
У фонді кажуть, що передані хлопчиком гроші підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.
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