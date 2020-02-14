Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими

Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
Учора, 5 серпня, у Нововолинську на рушничок щастя стали військовослужбовець Олександр з нареченою Діаною.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Нововолинського міського ДРАЦСу.

«Україна незламна! Юні, безмежно закохані і щасливі: Олександр і Діана. Час проведений разом – безцінний! Слава нашим захисникам! Ми обов’язково переможемо!», – йдеться у повідомленні.

Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими


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А наступного дня, 6 серпня, у Нововолинському міському ДРАЦСі одружились військовий Олександр та його наречена Людмила.

Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими


Також вирішили поєднати долі та взяти шлюб Андрій та Богдана.

Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає молодят і зичить мирного неба над головою. Нехай кохання не згасає!

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Теги: Весілля, шлюб, війна, кохання
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