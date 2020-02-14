Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
Сьогодні, 20:29
Учора, 5 серпня, у Нововолинську на рушничок щастя стали військовослужбовець Олександр з нареченою Діаною.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Нововолинського міського ДРАЦСу.
«Україна незламна! Юні, безмежно закохані і щасливі: Олександр і Діана. Час проведений разом – безцінний! Слава нашим захисникам! Ми обов’язково переможемо!», – йдеться у повідомленні.
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А наступного дня, 6 серпня, у Нововолинському міському ДРАЦСі одружились військовий Олександр та його наречена Людмила.
Також вирішили поєднати долі та взяти шлюб Андрій та Богдана.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає молодят і зичить мирного неба над головою. Нехай кохання не згасає!
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Нововолинського міського ДРАЦСу.
«Україна незламна! Юні, безмежно закохані і щасливі: Олександр і Діана. Час проведений разом – безцінний! Слава нашим захисникам! Ми обов’язково переможемо!», – йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Липневий «весільний бум» на Волині: за місяць одружилися 626 закоханих пар. ФОТО
А наступного дня, 6 серпня, у Нововолинському міському ДРАЦСі одружились військовий Олександр та його наречена Людмила.
Також вирішили поєднати долі та взяти шлюб Андрій та Богдана.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає молодят і зичить мирного неба над головою. Нехай кохання не згасає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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