Навіщо Росія готує судилище над полоненими в Маріуполі
Сьогодні, 22:28
Російські окупанти готують судилище над українськими полоненими в Маріуполі, щоб залякати українське суспільство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника прес-служби Головного управління розвідки Андрія Юсова на телемарафоні.
"Триває моральний тиск на українських захисників, які перебувають у полоні, на все українське суспільство і рідних захисників. З метою залякати, дестабілізувати Україну і далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - зазначив він.
За його словами, це гра на російську публіку.
"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, в тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Тривають переговори і вся робота, щоб вони повернулися додому", - додав Юсов.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника прес-служби Головного управління розвідки Андрія Юсова на телемарафоні.
"Триває моральний тиск на українських захисників, які перебувають у полоні, на все українське суспільство і рідних захисників. З метою залякати, дестабілізувати Україну і далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - зазначив він.
За його словами, це гра на російську публіку.
"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, в тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Тривають переговори і вся робота, щоб вони повернулися додому", - додав Юсов.
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