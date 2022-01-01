Навіщо Росія готує судилище над полоненими в Маріуполі





Про це повідомляє Андрія Юсова на телемарафоні.



"Триває моральний тиск на українських захисників, які перебувають у полоні, на все українське суспільство і рідних захисників. З метою залякати, дестабілізувати Україну і далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - зазначив він.



За його словами, це гра на російську публіку.



"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, в тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Тривають переговори і вся робота, щоб вони повернулися додому", - додав Юсов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти готують судилище над українськими полоненими в Маріуполі, щоб залякати українське суспільство.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника прес-служби Головного управління розвідкина телемарафоні."Триває моральний тиск на українських захисників, які перебувають у полоні, на все українське суспільство і рідних захисників. З метою залякати, дестабілізувати Україну і далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - зазначив він.За його словами, це гра на російську публіку."Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, в тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Тривають переговори і вся робота, щоб вони повернулися додому", - додав Юсов.

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