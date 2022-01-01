7 серпня на Волині: гортаючи календар

7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова Піддубцівської сільської ради Борис Горбатюк (на фото).

День народження 7 серпня також у журналістки Вікторії Маштакової.

Вітаємо їх зі святом та зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії й успіхів у роботі.

Також вітаємо іменинників 7 серпня. Це – чоловіки з ім’ям Макар та жінки з ім’ям Анна.

Бажаємо їм любові, радості від життя й достатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва окупантами
Сьогодні, 00:32
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про кохання та найбільший дитячий донат на ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
Навіщо Росія готує судилище над полоненими в Маріуполі
06 серпень, 22:28
До морського порту України вперше після вторгнення РФ зайшло судно
06 серпень, 21:38
Схожі новини
6 серпня на Волині: гортаючи календар 6 серпня на Волині: гортаючи календар
06 серпень, 00:00
4 серпня на Волині: гортаючи календар 4 серпня на Волині: гортаючи календар
04 серпень, 00:00
2 серпня на Волині: гортаючи календар 2 серпня на Волині: гортаючи календар
02 серпень, 00:00
1 серпня на Волині: гортаючи календар 1 серпня на Волині: гортаючи календар
01 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва окупантами
Сьогодні, 00:32
 0
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про кохання та найбільший дитячий донат на ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
 0
Навіщо Росія готує судилище над полоненими в Маріуполі
06 серпень, 22:28
 0
До морського порту України вперше після вторгнення РФ зайшло судно
06 серпень, 21:38
 0
Медіа
відео
1/8