У Струмівці сталася ДТП: постраждало 7 людей. ФОТО





Про це



Рятувальники деблокували 2 людей віком 20-30 років, що опинились затиснутими в двох автомобілях внаслідок ДТП.



Загалом семеро потерпілих (з них одна дитина) доправили в лікарню каретами швидкої допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Струмівці 6 серпня сталася аварія, внаслідок якої травмувалися семеро людей, серед них – дитина.Про це повідомляють в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.Рятувальники деблокували 2 людей віком 20-30 років, що опинились затиснутими в двох автомобілях внаслідок ДТП.Загалом семеро потерпілих (з них одна дитина) доправили в лікарню каретами швидкої допомоги.

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