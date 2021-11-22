У Струмівці сталася ДТП: постраждало 7 людей. ФОТО

У Струмівці сталася ДТП: постраждало 7 людей. ФОТО
У Струмівці 6 серпня сталася аварія, внаслідок якої травмувалися семеро людей, серед них – дитина.

Про це повідомляють в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.

Рятувальники деблокували 2 людей віком 20-30 років, що опинились затиснутими в двох автомобілях внаслідок ДТП.

Загалом семеро потерпілих (з них одна дитина) доправили в лікарню каретами швидкої допомоги.
У Струмівці сталася ДТП: постраждало 7 людей. ФОТО

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Теги: Струмівка, ДТП
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