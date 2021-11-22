У Струмівці сталася ДТП: постраждало 7 людей. ФОТО
Сьогодні, 01:47
У Струмівці 6 серпня сталася аварія, внаслідок якої травмувалися семеро людей, серед них – дитина.
Про це повідомляють в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.
Рятувальники деблокували 2 людей віком 20-30 років, що опинились затиснутими в двох автомобілях внаслідок ДТП.
Загалом семеро потерпілих (з них одна дитина) доправили в лікарню каретами швидкої допомоги.
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Про це повідомляють в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.
Рятувальники деблокували 2 людей віком 20-30 років, що опинились затиснутими в двох автомобілях внаслідок ДТП.
Загалом семеро потерпілих (з них одна дитина) доправили в лікарню каретами швидкої допомоги.
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